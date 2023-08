Milhares de pessoas fogem dos incêndios no Canadá e a Colúmbia Britânica está em estado de emergência

A capital dos Territórios do Noroeste do Canadá ficou praticamente deserta depois de quase todos os habitantes da cidade, com pouco mais de 20.000 habitantes, terem fugido enquanto um enorme incêndio florestal ardia nas proximidades.



A sul, na Colúmbia Britânica, milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas enquanto os bombeiros combatiam um incêndio crescente que atingiu residências.

O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, declarou o estado de emergência em toda a província em resposta a incêndios florestais sem precedentes na noite de sexta-feira.

As ordens de evacuação em B.C. aumentaram de 4.000 casas para cerca de 15.000 ao cair da noite.



As autoridades dos Territórios do Noroeste disseram na sexta-feira à noite que cerca de 19.000 pessoas deixaram Yellowknife em menos de 48 horas, com cerca de 15.000 a sair em comboios e 3.800 em voos de emergência.



"Descrevi o dia de hoje como mais uma maratona", disse a Presidente da Câmara de Yellowknife, Rebecca Alty. "É desgastante e, infelizmente, ainda não está a abrandar."



Cerca de 2600 pessoas ainda se encontram na cidade - 1000 das quais são trabalhadores essenciais, segundo as autoridades.

Shane Thompson, o ministro do Ambiente e das Alterações Climáticas do território, afirmou que a situação do incêndio se mantém crítica e que o pessoal que não é de emergência e que ficou no local estava a pôr-se a si próprio e aos outros em perigo. "Por favor, saiam agora", disse ele.



As ruas estavam quase vazias e as lojas fechadas. "É uma cidade fantasma", disse Kieron Testart, que estava a ir de porta em porta às comunidades das Primeiras Nações de Dettah e NDilo, nas proximidades, para ver como estavam as pessoas.



Uma mercearia e uma farmácia permaneceram abertas na sexta-feira, mas esperava-se que fechassem. A última estação de serviço ainda em funcionamento fechou ao fim da tarde. Um bar ainda estava aberto, atraindo trabalhadores exaustos no final de longos turnos.



"É como beber uma cerveja no fim do mundo", disse Testart.



As temperaturas mais baixas e a humidade mais elevada ajudaram os bombeiros a impedir o avanço do incêndio na sexta-feira, mantendo-o a 15 quilómetros a noroeste dos arredores da cidade, disse o oficial de informação dos bombeiros Mike Westwick.



"Pela primeira vez em algum tempo, tivemos um pouco de ajuda do clima", disse ele.



Mas alertou para o facto de as autoridades de emergência continuarem a recear que as condições meteorológicas possam mudar e empurrar o incêndio - um dos centenas que grassam no território - para os limites da cidade.



Onze aviões-tanque bombardearam água sobre as chamas e outro avião lançou retardante de fogo. Foi escavada uma linha de fogo de 10 quilómetros e os bombeiros utilizaram 20 quilómetros de mangueiras e uma infinidade de bombas na luta para manter o fogo à distância.

O Canadá registou um número recorde de incêndios florestais este ano - contribuindo para o fumo sufocante em partes dos Estados Unidos - com mais de 5.700 incêndios a arderem em mais de 137.000 quilómetros quadrados de uma ponta à outra do Canadá, de acordo com o Centro Canadiano Interagências de Incêndios Florestais.