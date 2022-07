Migrantes morrem em Marrocos, mas não exactamente como a Espanha afirma

“Os maiores responsáveis pela tragédia que ocorreu e pela infeliz perda de vidas humanas são as máfias internacionais que organizam os ataques violentos.”

Em 27 de junho, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sanchez, expressou gratidão ao governo do Marrocos por ter lidado com uma tentativa de requerentes africanos de asilo em atravessarem em massa para o enclave espanhol de Melilla.



Sanchez disse ao jornal espanhol La Vanguardia que lamentava as mortes ocorridas em 24 de Junho, quando cerca de dois mil migrantes tentaram entrar no enclave vindos da cidade marroquina de Nador.



A polícia marroquina respondeu com força. As notícias e os grupos de direitos humanos reportaram que 37 pessoas morreram e dezenas de pessoas foram feridas em um dos piores incidentes desse tipo em anos em Melilla.



Os enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla, na costa mediterrânea de Marrocos, são as únicas partes de terra europeias em África. Ambas as cidades estão sob controle espanhol há 400 anos. Quando Marrocos conquistou a independência da França e da Espanha em 1956, a Espanha manteve as cidades.



As autoridades marroquinas disseram inicialmente que os imigrantes morreram pisoteados ou como resultado de uma queda da cerca alta de arame farpado que separa Melilla do território marroquino.

Defendendo Marrocos, Sanchez disse que o país estava a “sofrer com as acções violentas dos migrantes”.



“Os maiores responsáveis pela tragédia que ocorreu e pela infeliz perda de vidas humanas são as máfias internacionais que organizam os ataques violentos.”



Isso é enganoso.



Em 27 de Junho, Omar Naji, activista da Associação Marroquina de Direitos Humanos (AMDH), foi uma das poucas testemunhas no local. Ele disse numa entrevista publicada no ENASS, um meio de comunicação digital marroquino independente, que a polícia recorreu à violência para deter os migrantes.



Naji disse que os migrantes, do Sudão e de outros lugares da África subsaariana, foram atirados ao chão, com muitos feridos e deixados sem tratamento médico por horas.





"Os de 2013 e 2017 não têm a possibilidade de renovação devido às condições impostas. Muitos migrantes decidiram descer à floresta para tentar a viagem. Outros vão pelo mar. Houve um naufrágio de um barco com 80 pessoas", diz o tweet.



A filial da AMDH na cidade de Nador, adjacente a Melilla, postou vídeos e fotos em sua conta no Twitter mostrando migrantes no chão a serem espancados e algemados.





Em 27 de Junho, a EuroMed Rights, uma rede de 80 organizações de direitos humanos na Europa e na região do Mediterrâneo, divulgou uma declaração assinada por 45 grupos marroquinos e europeus de direitos humanos exigindo uma investigação.



O comunicado disse que tal evento era previsível, dado o histórico de prisões em massa, buscas em campos de refugiados e transferências à força de refugiados para o sul do Marrocos.



A EuroMed disse que, durante anos, os refugiados foram submetidos à violência sistemática por parte das forças de segurança espanholas e marroquinas, privando-os de direitos básicos.



“No último ano e meio, os refugiados em Nador foram privados de medicamentos e cuidados de saúde. Os seus acampamentos são queimados e os seus bens são levados embora e a já escassa comida é destruída, ao mesmo tempo em que qualquer água potável que eles tenham é confiscada”, disse o comunicado.



Activistas acusaram Marrocos de tentar encobrir a violência de Melilla enterrando os mortos sem investigação ou autópsia, informou o jornal britânico The Guardian.



Judith Sunderland, directora associada da Human Rights Watch (HRW) na cidade de Nova Iorque, disse que o governo marroquino não deve “poupar esforços” para identificar os corpos, preservá-los de maneira digna e permitir autópsias para determinar a causa das mortes.



“Foram mortes horríveis. As cenas de Melilla são absolutamente distópicas, exemplificando tudo o que é inconcebível sobre a Espanha e a abordagem da UE para migrantes e refugiados, principalmente se são negros ou não brancos”, disse Sunderland.



Numa declaração conjunta, a agência da ONU para refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) deploraram a perda de vidas na fronteira Nador-Melilla, instando “todas as autoridades a priorizar a segurança de migrantes e refugiados, abster-se da excessiva uso da força e defender seus direitos humanos”.



Marrocos tem uma longa história como ponto de passagem para a emigração para a Europa e outros lugares, particularmente para migrantes da África Ocidental. Segundo o ACNUR, Marrocos é um país de trânsito e de acolhimento, com mais de 19.000 requerentes de asilo registados na agência da ONU, dos quais 5.150 são sírios e os restantes do Iémen e de países africanos.



Em Abril, Marrocos e Espanha chegaram a um acordo de cooperação para restabelecer as relações tensas, principalmente sobre o território do Saara Ocidental, uma ex-colónia espanhola que Marrocos anexou. O povo saraui formou a Frente Polisario e lançou uma guerra de guerrilha pela independência de Marrocos. Em 1991, a ONU intermediou um cessar-fogo entre Marrocos e a Polisario.



As relações entre os dois se deterioraram em 2021, no entanto, quando a Espanha permitiu que o líder da Frente Polisário, Brahim Ghali, recebesse tratamento de saúde sem informar o governo marroquino.



Em resposta, Marrocos fez vista grossa para 8.000 migrantes, incluindo 1.500 menores, que entraram em Ceuta espanhola durante dois dias. A Espanha enviou reforços militares para o enclave e disse que enviou de volta metade dos migrantes.



O acordo de Abril reforçou a cooperação conjunta de segurança para reduzir a migração com destino à Europa.



Em Maio de 2021, a Amnistia Internacional denunciou abusos da polícia espanhola contra migrantes na fronteira de Ceuta e repatriamentos em massa de migrantes sem segurança. O grupo de direitos humanos com sede em Londres acusou Marrocos e Espanha de usarem os migrantes como “peões num jogo político”.



“Os líderes europeus foram rápidos em apoiar a Espanha e dizer que as fronteiras espanholas são fronteiras da UE. Pela mesma lógica, os abusos espanhóis também são abusos da UE”, disse Virginia Alvarez, chefe de política interna da Amnistia Internacional da Espanha.



A Direcção Geral de Segurança Nacional de Marrocos disse no ano passado que desmantelou 150 redes criminosas que organizavam a migração irregular, prendeu 12.231 possíveis migrantes e 415 suspeitos de organizar tentativas de migração irregular.



O porta-voz do governo, Mustafa Baitas, denunciou as redes de contrabando por vender ilusões às pessoas e levá-las a situações com graves consequências.



Baitas disse que essas redes estão a tentar prejudicar a imagem de Marrocos e a sua abordagem "humanitária" à questão da migração.

