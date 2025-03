Mercados acionistas vacilam após a liquidação devido a receios de recessão nos EUA

Os mercados bolsistas mundiais oscilaram na terça-feira, 11, na sequência de uma liquidação em Wall Street devido a receios de que as políticas comerciais do Presidente Donald Trump possam empurrar os Estados Unidos para uma recessão.

Em Nova York, o índice Dow, de ações de primeira linha, caiu 0,5 por cento nas primeiras negociações, enquanto o S&P 500 de base ampla caiu 0,1 por cento.

O Nasdaq, de alta tecnologia, subiu 0,4 por cento, com a Tesla e a Amazon a recuperarem, um dia depois de o índice ter fechado quatro por cento mais baixo na sua pior sessão desde 2022.

Na Europa, Londres e Paris caíram, enquanto Frankfurt teve uma recuperação modesta nos negócios da tarde. A Ásia terminou principalmente no vermelho.

“Os mercados estão nervosos e a volatilidade parece ser a única certeza, enquanto a Casa Branca pressiona fortemente para inaugurar uma nova era, aparentemente feliz que os mercados de ações sejam danos colaterais”, disse Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown.

Inicialmente, os investidores acolheram com agrado a vitória eleitoral de Trump no final de 2024, optimistas quanto ao facto de os cortes fiscais e a desregulamentação prometidos poderem impulsionar a maior economia do mundo e ajudar as acções a atingir novos máximos históricos.

Mas existe agora uma preocupação crescente de que as tarifas contra os principais parceiros comerciais reacendam a inflação, forçando a Reserva Federal a começar novamente a aumentar as taxas de juro e a desencadear uma recessão.

Os investidores estarão atentos aos dados da inflação do consumidor dos EUA na quarta-feira, uma vez que poderão influenciar o próximo passo da Reserva.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump impôs tarifas sobre as importações do Canadá, México e China, embora tenha permitido um recuo parcial e temporário para os dois vizinhos dos EUA.

As tarifas sobre o aço e o alumínio deverão entrar em vigor na quarta-feira, afectando uma vasta gama de produtores, do Brasil à Coreia do Sul e à União Europeia.

Trump anuncia novas tarifas sobre alumínio e aço canadianos

O Presidente dos EUA informou esta terça-feira que vai duplicar a tarifa aplicada ao aço e alumínio que provém do Canadá. O anuncio foi feito na rede social de Trump, Truth Social. A nova tarifa entra em vigor quarta-feira, 12.

"(...) dei instruções ao meu Secretário do Comércio para acrescentar uma tarifa adicional de 25%, para 50%, a todo o AÇO e ALUMÍNIO QUE ENTRAM NOS ESTADOS UNIDOS VINDOS DO CANADÁ.", escreveu.

A notícia surge depois de o primeiro-ministro da província de Ontario, no Canadá, Doug Ford, ter anunciado que vai fazer com que os seus clientes americanos paguem preços de eletricidade 25% mais elevados em retaliação às tarifas de 25% propostas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os produtos canadianos.

Trump ameaçou ainda que, caso o Canadá não baixe as suas tarifas, vai aplicar novas tarifas ao setor automóvel. "Vou aumentar substancialmente, a 2 de abril, as tarifas sobre os automóveis que entram nos EUA".

Os cortes radicais no governo federal, supervisionados pelo proprietário da Tesla e conselheiro de Trump, Elon Musk, também começaram a enervar os investidores.

Segundo os analistas, os investidores também estão preocupados com o facto de Trump parecer mais disposto a ver os mercados bolsistas caírem do que durante o seu primeiro mandato, depois de ter dito que a economia estava a enfrentar “um período de transição” e de se ter recusado a excluir o risco de recessão.

“O problema para os mercados é que esta é uma crise provocada pelo homem”, disse Kathleen Brooks, diretora de investigação da plataforma de negociação XTB.

A abordagem de Trump à política económica, “um touro numa loja de porcelana”, assustou os investidores. A questão é saber se continuará a assustar os consumidores, o sangue vital da economia dos EUA”, afirmou.

Dólar cai, petróleo recupera

As preocupações com as perspectivas económicas também pesaram sobre o dólar, que caiu em relação ao euro e à libra.

Os preços do petróleo recuperaram depois de terem caído mais de um por cento na segunda-feira, devido às preocupações com a procura, à medida que as especulações sobre a recessão nos EUA aumentam.

No entanto, os dois principais contratos continuam a cair cerca de sete por cento no ano até agora.

Nas notícias da empresa, as acções da Volkswagen caíram 0,3 por cento, com o gigante automóvel alemão a preparar-se para outro ano complicado, depois de ter registado uma perda acentuada nos lucros anuais para 2024.

A Tesla subiu mais de cinco por cento e a Amazon ganhou 2,5 por cento depois de cair no dia anterior, mas o peso pesado da tecnologia Apple estendeu suas perdas ao cair 1,8 por cento.