Trump volta a ameaçar o Canadá com novas tarifas alfandegárias

Um dia depois de ter suspenso temporariamente terifas alfandegárias de 25% ao Canadá e ao México, o Presidente americano disse que poderá agora impôr tarifas alfandegárias em laticínios e madeiras provenientes do Canadá.

Donald Trump fez estas declarações nesta sexta-feira, 7, poucas horas depois de ter ameaçado impôr também sanções à Rússia devido à guerra na Ucânia, embora tenha classificado o Governo de Kyivcomo mais "difícil"

"O Canadá tem-nos enganado há anos nas tarifas sobre a madeira e os laticínios", disse aos jornalistas no Salão Oval e acrescentou que "receberão exatamente as mesmas tarifas, a menos que as abandonem, e... podemos fazê-lo já hoje ou esperaremos até segunda ou terça-feira”.

Trump também mencionou as elevadas tarifas da Índia, mas adiantou que a Nova Deli concordou em reduzir as suas tarifas de importação.

Na quinta-feira, Trump suspendeu as tarifas de 25% impostas nesta semana à maioria dos produtos provenientes do Canadá e do México.

Numa entrevista à Fox Business Network, transmitida hoje, Trump disse que queria implementar o intervalo de 30 dias na imposição de tarifas tal como previsto num acordo regional de comércio livre para ajudar os fabricantes de automóveis, mas acrescentou que a prorrogação é uma medida de curto prazo e que as tarifas podem aumentar com o tempo.

“Achei que seria uma coisa justa a fazer e por isso dei-lhes uma pequena pausa durante este curto período de tempo”, afirmou Trump.

O Presidente informou ainda que a 2 de abril serão implementadas tarifas recíprocas para igualar quaisquer taxas alfandegárias entre os três países.

Ao abrigo do Acordo sobre o comércio EUA-México-Canadá de 2020 que o Presidente negociou no seu primeiro mandato, quase não existem tarifas sobre os produtos que atravessam as fronteiras da América do Norte.

Entre as poucas exceções estão as elevadas tarifas do Canadá sobre os lacticínios para proteger os agricultores nacionais.

Ucrânia

Noutro tema, o Presidente Trump afirmou que está a "considerar fortemente" a imposição de sanções abrangentes, incluindo sanções bancárias, e tarifas à Rússia até que um cessar-fogo e um acordo de paz sejam alcançados com a Ucrânia.

Num post nas redes sociais, ele justificou essa possibilidade com o facto de a Rússia estar neste momento a bombardear intensamente a Ucrânia.

Mais tarde, contudo, afirmou que considera ser “mais difícil lidar com a Ucrânia" e que continua a acreditar que o Presidente russo, Vladimir Putin,está empenhado na paz.

Donald Trump disse ainda que, para se alcançar a paz, poderá ser “mais fácil negociar com a Rússia, o que é estranho porque eles têm todas as cartas”.

Por seu lado, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que teve uma "chamada construtiva" com seu colega americano Marco Rubio nesta sexta-feira para discutir uma próxima reunião bilateral na Arábia Saudita.

"A Ucrânia quer que a guerra acabe e a liderança dos EUA é essencial para alcançar uma paz duradoura, também discutimos maneiras de avançar nossa cooperação bilateral", escreveu Andrii Sybiha no X.

Na quinta-feira, 6, o enviado especial do Presidente dos EUA, Steve Witkoff, disse que estava em discussões com a Ucrânia para uma estrutura de acordo de paz para encerrar a guerra de três anos com a Rússia.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy informou que decorreram contactos intensivos com autoridades americanas durante todo o dia “em diferentes níveis”.