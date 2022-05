Membro da Guarda Nacional Revolucionária do Irão morto a tiro

Homens armados mataram a tiros um membro da Guarda Revolucionária do Irão no leste da capital, Teerão, neste domingo, 22, informou a agência de notícias estatal Irna.



"Sayyad Khodai... foi assassinado durante um ataque com armas realizado por dois motociclistas na rua Mohahedin-e Eslam, em Teerã", disse a agência que o descreveu como um "defensor do santuário", termo usado para descrever qualquer pessoa que trabalhe em nome da República Islâmica na Síria ou no Iraque.



Em comunicado, a polícia de elite acrescentou que o “acto terrorista” foi realizado por “elementos ligados à arrogância global”, uma referência aos Estados Unidos e seus aliados.



A corporação ainda anunciou ter aberto uma investigação para identificar e deter o "agressor ou agressores".