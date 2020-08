Mateus Esteita tem organizado e participado de vários webinars para levar conhecimento e motivar jovens

Neste mês de agosto completam dois anos que o engenheiro Mateus Esteita voltou a Angola. Ele largou um emprego na Rússia com uma carreira promissora para começar do zero e investir na sua terra natal.

Na bagagem de volta, vieram muitos sonhos, experiências profissionais e de vida adquiridas ao longo da licenciatura em tecnologia química de combustíveis pela Universidade Estatal Técnica de Petróleo de Ufa, Rússia, e do mestrado em segurança de processos na indústria petrolífera pela mesma instituição.

Desde que chegou Mateus lançou o seu primeiro livro, “O Bolseiro: a vida de um sonhador,” e se envolveu em inúmeros projetos. Viajou por várias províncias para promover o livro e para inspirar jovens a sonharem com um futuro melhor através da educação.

Depois que o coronavírus chegou a Angola e forçou todos a se adaptarem a uma nova realidade, Mateus se juntou a um grupo de amigos e passou a organizar webinars para continuar fazendo aquilo de que ele mais gosta: levar conhecimento e motivar os jovens.

Em entrevista à Voz da América, o engenheiro contou que vários temas estão sendo abordados com diversas personalidades, como o "Downstream da Indústria do Petróleo e Subvenção em Angola", o qual teve como participantes o engenheiro químico António Feijó e o CEO da Pumangol Angola, Ivanilson Machado.

"Estamos a tentar trazer outras figuras importantes no nosso panorâmica político, acadêmico e desportivo. Nós queremos que os jovens se ocupem com coisas positivas."

Próximo livro

Mateus Esteita revelou à Voz da América que o seu segundo livro já está próximo da conclusão e vai tratar do desafio pós-formação.

"Estou a preparar juntamente com alguns sonhadores, porque o primeiro livro "O Bolseiro" só foi sucesso, e tem sido um sucesso, graças ao empenho de muitos jovens que trouxeram o seu conhecimento e experiência".

O autor explicou que esta obra também terá a contribuição de vários jovens.

"Queremos trazer aqueles problemas reais que os estudantes enfrentam depois da sua formação. Como eles enfrentam o mercado de trabalho, quais são as dificuldades, vantagens e desvantagens de ter um bom networking, empreendedorismo, empoderamento dos jovens, como rentabilizar o seu diploma ou o seu conhecimento, e muito mais".

O lançamento do livro ainda não tem dada marcada.