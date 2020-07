Conheça os TWENDA

Embora o grupo seja novo, os integrantes do TWENDA têm uma carreira musical longa e cheia de prémios. Para citar apenas alguns, já venceram o Top Rádio Luanda, Top dos Mais Queridos e Angola Music Awards. Também já venceram um festival na Espanha. Agora os membros do antigo Elenco da Paz, Mandachuva, Fogo de Deus e Mulecada, juntaram-se ao produtor português L-Capitan (Luís Fernandes) para formar os TWENDA. Em entrevista à Voz da América, Mulecada explicou que o nome do grupo foi inspirado numa expressão da língua nacional angolana que significa "vamos embora," "caminhar".

Os TWENDA têm um projeto ambicioso: lançar as cinco músicas do seu primeiro EP acompanhadas de um videoclipe. O single "Cotovelo," que aborda questões sobre a nova fase da vida na diáspora, foi lançado no dia 6 de julho e já dá uma ideia do que está a vir por aí: um kuduro com melodias mais frias e uma estética eletrónica. O videoclipe fica disponível no dia 26 de julho.

Sobre o novo projeto, Mandachuva explicou que o grupo quer trazer algo de novo, não só porque é uma exigência do mercado, mas porque também os TWENDA, como artistas, consideram a criatividade como um requisito da profissão, além de ser uma exigência do seu público.

O produtor Luíz Fernandes conheceu o trabalho de Mandachuva, Fogo de Deus e Mulecada, quando trabalhou com o Elenco da Paz e produziu a música "Tu pensas que é fácil".

"São pessoas muito talentosas. Chegam ao estúdio, gravam a música sem espinhas. Dá outro gosto de trabalhar."

Fernandes explicou que o objetivo dos próximos meses é gravar todas as músicas em estúdio e assim que a pandemia do coronavírus deixar, voltar a fazer espetáculos ao vivo e entrar em contacto com o público. Se isso não for possível, vão ser organizados lives e streamings.

"Vamos ter que dar algum concerto de alguma forma para as pessoas perceberem também que o nosso espetáculo vai ser uma cena orgânica em que tudo é tocado. Não vai haver bits a tocarem por trás".

O primeiro EP ainda não tem nome definido, mas terá a participação de Yuri da Cunha em duas músicas. Uma delas já tem nome: OVO. A expectativa de lançamento para esta faixa musical é para o mês de agosto.