Marrocos intercepta barco de migrantes ao largo do Sahara Ocidental

As autoridades marroquinas interceptaram uma grande canoa com 130 migrantes senegaleses a bordo, depois de ter encalhado ao largo do porto de Dakhla, no Sahara Ocidental, disse uma fonte militar aos meios de comunicação estatais.



Pelo menos 253 migrantes de países da África subsaariana foram interceptados pelas autoridades desde 8 de agosto, de acordo com uma contagem da AFP compilada a partir de fontes militares marroquinas.

A agência noticiosa oficial MAP citou a fonte militar dizendo que a última interceção teve lugar no sábado.



Os membros de uma unidade de vigilância costeira interceptaram a canoa depois de esta ter encalhado ao largo de Dakhla "com 130 senegaleses em situação irregular, incluindo uma mulher".



As Ilhas Canárias, em Espanha, ficam apenas a cerca de 150 quilómetros da costa atlântica do sul de Marrocos.

As travessias do Atlântico começaram a aumentar no final de 2019, depois de o aumento das patrulhas ter reduzido drasticamente as travessias do Mediterrâneo por migrantes que procuravam uma vida melhor na Europa.

A rota migratória das Canárias registou um aumento acentuado de atividade nas últimas semanas.



Segundo a MAP, a canoa interceptada no sábado tinha "partido da zona de Fass Boye, perto de Thies, no Senegal, em direção às Ilhas Canárias".

Na sexta-feira, a marinha marroquina resgatou mais de 60 migrantes da África subsariana quando o seu barco entrou em dificuldades no Atlântico ao largo de Tarfaya, no sul.



Na terça-feira, mais de 50 migrantes foram interceptados ao largo da costa atlântica, um dia depois de a MAP ter informado que a marinha tinha recuperado os corpos de cinco migrantes e resgatado 189 depois de o seu barco se ter virado ao largo do Sahara Ocidental.



Normalmente, Marrocos envia os migrantes interceptados do Senegal para o seu país de origem.



Pelo menos 13 senegaleses morreram em meados de julho quando o seu barco se afundou ao largo de Marrocos, segundo as autoridades senegalesas.