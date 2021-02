Maputo terá escritório de segurança maritima para combater o tráfico de drogas

A cidade de Maputo terá um escritório responsável pela segurança maritima, numa iniciativa conjunta de Moçambique, África do Sul e Tanzânia, com apoio técnico das Nações Unidas, escreve o portal Club of Mozambique.

O referido escritório vai reforçar o patrulhamento e a segurança maritima no Oceano Índico, incluindo o Canal de Moçambique, tido como uma das rotas de tráfico de droga do Afeganistão para o hemisfério norte.

César Guedes, representante do Escritório das Nações sobre Drogas e Crime (UNODC) em Maputo, disse que para a materialização da iniciativa foram criadas condições, que incluem “orçamento dedicado” e este 2021 é o ano decisivo.

O novo escritório resulta da cooperação entre os três países da África Austral na área de segurança maritima, contando com o apoio financeiro dos Estados Unidos, França, Alemanha e União Europeia.

O escritório de Maputo irá lidar com questões estratégicas, recolha de informação e intercâmbio entre as marinhas dos três países, que terão especialistas a trabalhar com quadros do UNODC.