Manifestantes invadem gabinete de governador de cidade síria

Dezenas de manifestantes indignados com o agravamento das condições económicas na Síria invadiram e saquearam o gabinete do governador na cidade de Sweida, no sul da Síria, no domingo, e entraram em confronto com a polícia, segundo disseram as autoridades e testemunhas.



Anteriormente, mais de 200 pessoas reuniram-se em torno do edifício no centro da cidade maioritária de Druz, entoando slogans apelando ao derrube do Presidente sírio Bashar al-Assad, disseram, no meio de uma espiral de preços e dificuldades económicas.



"Abaixo com Assad", a multidão cantava. Os protestos anti-governamentais em áreas controladas pelo Estado na Síria não são tolerados e são raros.



Os meios de comunicação estatais sírios disseram que dezenas de "fora-da-lei" invadiram o gabinete do governador e queimaram ficheiros e documentos oficiais.



O Ministério do Interior disse que também tinham tentado tomar a sede da polícia da cidade, e que um polícia foi morto nos confrontos que se seguiram.



"Vamos perseguir todos os fora-da-lei e tomar todas as medidas legais contra quem se atrever a minar a segurança e a estabilidade da província", disse a declaração do governo.



Três testemunhas disseram à Reuters que o governador não se encontrava no edifício que foi desocupado antes dos manifestantes terem invadido e saqueado escritórios.



"O gabinete do governador foi completamente queimado", disse Rayan Maarouf, activista cívico e editor do Suwayda 24, um website local que cobre a região sul, que disse que várias pessoas foram feridas na troca de tiros.



"Houve fortes tiros", disse Maarouf à Reuters, dizendo não ser claro de onde vieram os tiros na zona fortemente policiada.



Uma fonte no hospital da cidade disse que um civil que estava a ser tratado tinha morrido de ferimentos de bala enquanto outro ainda estava no hospital depois de ter sido baleado.



A província de Sweida foi poupada à violência vista noutras partes da Síria desde o início do longo conflito que começou após a eclosão de protestos pró-democracia contra o governo da família de Assad terem sido violentamente esmagados pelas forças de segurança.



A seita minoritária Druze, cuja fé extrai as suas raízes do Islão, há muito que resiste a ser arrastada para o conflito sírio, que coloca principalmente os rebeldes sunitas contra o domínio de Assad.



Muitos líderes comunitários e líderes religiosos drusos de topo recusaram-se a sancionar o alistamento no exército.



A Síria encontra-se no auge de uma profunda crise económica onde a maioria das pessoas, após um conflito devastador que matou centenas de milhares e deslocou milhões de pessoas, lutam para conseguir alimentos e bens básicos.



Testemunhas em Sweida disseram à Reuters que uma vez dentro do edifício, manifestantes derrubaram fotografias de Assad.