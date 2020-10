Manifestações levantam velhos fantasmas entre o Governo e a Unita

Uma semana depois dos tumultos que abalaram a capital angolana, com o resultado de um morto e cinquenta feridos, os organizadores da

manifestação abortada pelas autoridades angolanas, falam em mais de

300 pessoas que continuam desaparecidas.



A sociedade continua mobilizada e apontam o governo liderado por João

Lourenço como o principal responsável pelas consequências, por ter

conduzido uma resposta violenta contra jovens pacíficos e indefesos.

As reações contra a violação do direito à manifestação, previsto da

Constituição da República, continuam a ser ouvidas e as redes sociais

têm sido o palco das mais acirradas discussões, entre membros da

sociedade civil, partidos da oposição e os defensores do

regime no poder.



A cobertura pelos órgãos de comunicação social também ficou beliscada,

durante a tentativa de manifestação do último sábado, com o registo de

seis jornalistas detidos no exercício das funções e libertados sem

acusação.



O Comité para a Proteção dos Jornalistas pediu, esta semana à polícia

angolana que deixe de prender e agredir repórteres no exercício das

suas funções e que lhes permita fazerem o seu trabalho.



Também o Sindicato dos Jornalistas Angolanos considerou que as

sucessivas e arbitrárias detenções dos jornalistas no exercício das

suas funções, como ocorreu no último final de semana, retiram à Polícia

Nacional a autoridade moral para reclamar dos cidadãos o respeito às

leis do país.



A marcha visava reivindicar melhores condições de vida, mais emprego e

a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola.



De acordo com o secretário de Estado do Ministério do Interior,

Salvador Rodrigues, que negou a existência de qualquer morte

resultante do evento, estavam detidos cerca de 90 homens e 13 mulheres,

e seis polícias ficaram feridos nos confrontos com manifestantes.



Os partidos políticos na posição entendem que não se justifica os

julgamentos sumários, ao passo que o partido no poder é de opinião que

a lei foi violada.



O jurista Inácio Raimundo identifica alguma inconstância na actuação

dos efectivos da polícia nacional e responsabiliza o presidente João

Lourenço que, do seu ponto de vista, sequestrou os poderes da

assembleia nacional.

Para falarsobre o assunto, ouvimos igualmente o reverendo Toni

Nzinga, a vice-presidente da UNITA, Arlete Chimbinda e a vice-

presidente do MPLA, Luísa Damião.

Acompanhe: