Manifestações europeias apelam ao fim do antissemitismo enquanto prosseguem as manifestações pró-palestinianas em todo o mundo

Milhares de pessoas reuniram-se em Berlim e Londres no domingo para se oporem ao antissemitismo e apoiarem Israel, enquanto as manifestações de apoio aos palestinianos na Faixa de Gaza sitiada prosseguiam em todo o mundo.



Alguns dos que se reuniram em frente à Porta de Brandemburgo, em Berlim, traziam bandeiras israelitas ou cartazes com fotografias de algumas das mais de 200 pessoas feitas reféns pelo Hamas durante a incursão mortal dos militantes em Israel, a 7 de outubro.

"É insuportável que os judeus estejam hoje a viver novamente com medo - no nosso país, mais do que em qualquer outro lugar", disse o Presidente Frank-Walter Steinmeier à multidão. "Cada ataque contra os judeus, contra as instituições judaicas, é uma vergonha para a Alemanha. Cada ataque enche-me de vergonha e raiva".



Antes, o chanceler alemão Olaf Scholz inaugurou uma nova sinagoga na cidade oriental de Dessau e disse estar "indignado" com o recrudescimento do antissemitismo desde o início do conflito.



Em Berlim, vários edifícios onde vivem judeus têm a estrela de David pintada nas portas e nas paredes e, na semana passada, dois agressores lançaram dois cocktails Molotov contra uma sinagoga em Berlim.



"Aqui na Alemanha, de todos os lugares", disse Scholz, prometendo que "o nosso 'nunca mais' deve ser inquebrável".



Em Londres, o Conselho de Deputados dos Judeus Britânicos apelou a uma manifestação em Trafalgar Square, no domingo à tarde, para exigir o regresso das mais de 200 pessoas feitas reféns pelo Hamas.

As manifestações de domingo ocorreram um dia depois de dezenas de milhares de manifestantes pró-palestinianos - 100.000, segundo as estimativas da polícia - terem marchado pela capital britânica para exigir que Israel parasse o seu bombardeamento de Gaza.

Agitando bandeiras palestinianas e gritando "Parem de bombardear Gaza", os participantes apelaram ao fim do bloqueio israelita e dos ataques aéreos lançados na sequência da brutal incursão do Hamas.



Segundo as autoridades de Gaza, mais de 4.600 pessoas foram mortas no território desde o início da última guerra. Mais de 1400 pessoas foram mortas em Israel, a maioria das quais civis mortos no ataque de 7 de outubro.

Israel intensificou os bombardeamentos em Gaza antes de uma esperada ofensiva terrestre. Os meios de comunicação social egípcios afirmaram que 17 camiões com ajuda humanitária entraram na faixa sitiada no domingo, depois de 20 camiões terem sido autorizados a entrar em Gaza no sábado através do posto fronteiriço de Rafah, a sul, com o Egipto.



No domingo, centenas de pessoas reuniram-se em Sarajevo - bombardeada e sitiada durante a guerra da Bósnia na década de 1990 - para mostrar solidariedade com a situação dos palestinianos em Gaza.

Mais de 3.000 pessoas participaram numa manifestação "Liberdade para a Palestina" no domingo, numa praça em Kuala Lumpur, Malásia.



Manifestações de apoio aos palestinianos foram realizadas no sábado em toda a Europa - em Roma, Barcelona, várias cidades francesas, Düsseldorf, Alemanha e na capital do Kosovo, Pristina - bem como em Sydney e em cidades americanas, incluindo Los Angeles e Houston.



Em Istambul, os manifestantes que se encontravam à porta do consulado israelita, no sábado à noite, exibiam peluches de crianças para chamar a atenção para o elevado número de crianças palestinianas mortas em Gaza. Os manifestantes, filiados em grupos islâmicos, exibiam cartazes onde se lia "Tenho o direito de brincar" e seguravam brinquedos com cartazes onde se pedia a Israel que "parasse de assassinar crianças inocentes".