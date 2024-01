Manchetes mundo: Yoon Suk Yeol condenou ao lider da oposição

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Gaza: Prosseguem os combates no centro e no sul da Faixa de Gaza. Japão: As autoridades iniciaram investigações no aeroporto de Haneda, na sequência do acidente envolvendo dois aviões. Índia: Pelo menos 12 pessoas morreram numa colisão entre um autocarro e um camião no estado de Assam.