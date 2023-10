Manchetes africanas: Nigéria - Tribunal rejeita contestações da oposição

No media source currently available

Exército sudanês vai enviar uma delegação para concluir as conversações com as Forças de Apoio Rápido paramilitares. Supremo Tribunal da Nigéria rejeita as contestações da oposição à vitória do Presidente Bola Ahmed Tinubu. África do Sul: Sindicatos na mina Modder East da Gold One em conflito.