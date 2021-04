Mais de 46 mil quilómetros quadrados livres de minas no Uíge

Os serviços de desminagem na província do Uíge, desactivaram desde Janeiro do ano passado até a presente data 42 minas anti pessoais, três antitanques e 1.308 engenhos explosivos não detonados, que resultou em 46.538 quilómetros quadrados de área livre de minas nos municípios de Uíge, Negage, Milunga, Damba e Buengas.

Os dados foram apresentados à VOA, pelo oficial de ligação e informação da Comissão Nacional Intersectorial de Desminagem e Assistência Humanitária no Uíge, Daniel Paulo que esclareceu que durante os trabalhos de desminagem, foi registado um acidente com uma mina, envolvendo uma menor de 14 anos no município de Negage tendo ficado com ferimentos graves.

A explosão fracutrou as duas pernas, os braços e”afectou o rosto” da vítima que “felizmente já está em fase de recuperação em casa”, disse.

No entanto, Daniel Paulo disse que“as quatro brigadas sediadas na nossa província, estiveram envolvidas na desminagem de nove áreas nos municípios da Damba, comuna de Nsosso, Milunga localidade de Kikua, Negage na zona da agricultura, Uíge sede na linha de captação de água no rio Loge”.

“Estas atividades tiveram como resultados 46.538 quilómetros quadrados de área limpa em termos de qualquer ameaças de minas ou explosivos”, afirmou.

O responsável acrescentou que neste momento estão a ser criadas as condições para o levantamento das áreas suspeitas de minas em todos os municípios da província do Uíge.