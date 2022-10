Mais de 120 mortos após jogo de futebol na Indonésia

Pelo menos 125 pessoas morreram e 180 ficaram feridas numa debandada em pânico no final de um jogo de futebol em Java Leste na Indonésia.

O chefe da polícia local Nico Afinta disse a jornalistas que dois agentes da polícia estão entre as vítimas mortais.

Inicialmente as autoridades tinham afirmado que 174 pessoas tinham morrido mas isso foi posteriormente corrigido.

Os incidentes começaram no final de um jogo entre os grandes rivais da zona o Persebaya e o Arema que o o primeiro ganhou por 3-2 provocando uma invasão do campo no final do jogo pelas adeptos do Arema conhecidos como Aremania.

O chefe da policia disse que os adeptos do Arema tinha atacado agentes da polícia que depois disparou gás lacrimógeneo.

Centenas de apoiantes das duas equipas tentaram fugir pelas entradas do estádio onde muito morreram sufocados ou esmagados.

Fora do estadio 13 carros e camiões da polícia foram incendiados.

O presidente indonésio Joko Widodo num discurso pela televisão disse ter ordenado uma investigação e que todos os jogos de futebol foram suspensos até serem introduzidas melhorias na segurança dos jogos