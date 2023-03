Macron defende integridade territorial da RDC e condena rebelmdes do M23

O Presidente francês afirmou que a República Democrática do Congo (RDC) não deve ser um "despojo de guerra" e condenou o conflito que abala o leste do país, que está actualmente a combater o exército congolês.

Numa conferência de imprensa em Kinshasa neste sábado, 4, juntamente com o seu homólogo Félix Tshisekedi, Emmanuel Macron reiterou que “a desordem a céu aberto da República Democrática do Congo deve parar, não deve haver pilhagem, nem balcanização, nem guerra".

Ele voltou a dizer que a França apoia a "integridade" da RDC, embora tenha sublinhado que Paris não tem "uma solução por si só" que reside num "despertar colectivo".



"Denunciamos e condenamos" os rebeldes do M23, acrescentou Macron que, no entanto, não anunciou qualquer sanção contra o Ruanda, umd dos seus aliados em África, como a RDC pede.

O Chefe de Estado apelou a que as partes no conflito "assumam as suas responsabilidades".

Na terça-feira, 8, é aguardada uma declaração das partes encolvidas nesse conflito, nomeadamente um novo cessar-fogo entre o exército da RDC e dos rebeldes, que Kinshasa diz ter o apoio do Ruanda.

Recorde-se que os combates aumentaram de intensidade na região leste do país desde Março de 2022, com o recomeço dos ataques em grande escala do grupo M23.

As Nações Unidas disseram que mais de meio milhão de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas.

O Presidente francês começou na quarta-feira, 1, no Gabão uma visita a quatro países africanos, tendo estado na sexta-feira, 3, em Angola, hoje na RDC e amanhã estarã na República do Congo.

C/AFP