João Lourenço e Emmanuel Macron destacam parceria em novos tempos

Os Presidentes de Angola e da França reiteraram a parceria entre os dois países nesta sexta-feira, 3, num encontro em Luanda, durante a visita que Emmanuel Macron realizou a Angola, no âmbito de um périplo por quatro países africanos.

Em declarações aos jornalistas no Palácio Presidencial, João Lourenço disse a Macron que a França "tem em Angola um parceiro neste continente africano", nomeadamente nos esforços para paz e segurança em África e no mundo.

No campo da cooperação bilateral, Lourenço acrescentou que "contamos também com a França para a transição energética e fontes amigas do ambiente", e sublinhou que "Angola fez esta aposta há algum tempo" e conta com 'know-how' francês e investimento de empresas francesas neste domínio.

O Presidente angolano ainda lembrou que os dois países têm parcerias no sector da educação e ensino superior, que vai consolidar-se no projecto da escola 42 "que é de inspiração francesa".

Aposta no sector agroalimentar

Ao intervir, antes, no fórum empresarial, o Presidente francês afirmou que a sua visita a Luanda visa "construir uma parceria equilibrada e recíproca" que “se encaixa na ideia que tenho dessa parceria económica entre o continente africano e a França".

"As mentalidades mudaram", sublinhou Emmanuel Macron, quem reiterou ser o momento de encontrar soluções que beneficiem ambas as partes, em vez de "impor soluções prontas".

No encerramento do fórum económico, o Presidente francês destacou o empenho do seu Governo e de empresários franceses numa forte parceria no sector agrícola e agroalimentar e disse ser fundamental Luanda apostar na diversificação da sua economia.

"Foram definidas prioridades, como a produção do milho, mandioca, soja, algodão, café, cereais, pecuária, piscicultura, o que podemos fazer é intensificarmos o nosso esforço para capacitação profissional, somos principais parceiros de Angola nesse sector e isso vai ser consolidado e iremos ainda mais longe", disse Macron, no fórum em que participaram mais de 30 empresários franceses.

Macron, destacou também as ações do seu Governo e de empresários franceses em Angola, nomeadamente em programas de resiliência climática e segurança alimentar e outros.

O volume de comércio e bens transacionados, no período 2020/2022, entre Angola e França, ronda os quatro mil milhões de dólares, o maior valor para o país da África Austral.

O Presidente francês chegou a Angola na quinta-feira, 2, à noite, proveniente do Gabão, e ainda hoje segue para a República do Congo e depois para a República Democrática do Congo.