Luanda: Vítimas de demolições vão a tribunal

Os cidadãos que viram as suas casas demolidas por ordem da Administração Municipal de Catete, município de Icolo e Bengo, a cerca de 10 quilómetros de Luanda, constituíram um colégio de advogados para junto da justiça intentar uma queixa-crime contra o Governo, pelos danos causados e preparam uma manifestação de rua.

O grupo composto por 10 de advogados tem à cabeça o conhecido advogado Zola Bambi, líder do Observatório de Coesão Social.

Orlando Velasco António Diogo, responsável e porta-voz da comissão de emergência criada pelos moradores disse à VOA que, numa primeira fase, os advogados vão solicitar junto do tribunal, a suspensão das demolições “para que os militares não voltem a invadir a nossa zona ainda que por algum tempo (pois) vamos improvisar algumas cubatas para nos abrigarmos da chuva e do sol”.

“Depois disso os advogados vão entrar com uma queixa-crime contra o Estado de modo sermos indemnizados”, acrescentou

Velasco acrescentou que na próxima sexta-feira,22, os moradores vão realizar uma manifestação pacífica junto da Administração de Catete, “ reclamando as nossas residências e de modo a que o Governo nos oiça e a sociedade nos ajude” .

No passado fim de semana várias de casas, algumas de construção precária, erguidas no perímetro do Novo Aeroporto de Luanda, foram demolidas numa operação ordenada pela administração municipal de Icolo e Bengo.

As autoridades locais alegam que as ocupações ilegais de terrenos nas redondezas do novo aeroporto põem em causa a sua certificação por parte da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO).

Estimam-se que nos arredores do novo aeroporto , localizado entre os municípios de Viana e Icolo e Bengo, tenham sido erguidas mais de 3 mil habitações ilegais, nos últimos dois anos.

Aquando da visita do Presidente, João Lourenço, ao Novo Aeroporto de Luanda, ocorrida na passada semana, o coordenador do Gabinete Operacional, Paulo Nóbrega avisou que “a ICAO impede que sejam construídos junto dos aeroportos grandes concentrações de pessoas”.

Mas a população afectada acusa o Governo de não a ter avisado das demolições e exige que seja indemnizada pelos danos causados.

O ministro angolano dos Transportes, Ricardo de Abreu, disse,na altura da visita presidencial, que as obras de construção do novo aeroporto internacional de Luanda terminam no primeiro trimestre de 2023 e que dos 1,2 mil milhões de euros financiados 40% foram já executados.

A construção daquela infraestrutura iniciou-se em 2007, na comuna de Bom Jesus, no município de Icolo e Bengo, que fica a 30 quilómetros de Luanda, capital do país.

O ministro assegurou que o processo de certificação vai começar em junho com o apoio da ICAO e nessa altura será realizado o primeiro voo teste, seguindo-se outros para se conseguir garantir a certificação final do aeroporto e a abertura às companhias aéreas internacionais com ligações para Luanda ou a partir de Luanda, e à TAAG, companhia nacional.