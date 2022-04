Angola: Médicos vão a tribunal e enfermeiros dizem que vão entrar em greve

O sindicato dos médicos de Angola vai intentar “uma acção popular” en tribunal contra o estado angolano ao mesmo tempo que o enfermeiros dizem que poderão agora eles próprios entrarem em greve o que a confirmar-se irá paralisar quase que totalmente os serviços médicos e hospitalares do estado.

A “acção popular” contra o estado angolano vai dar entrada nos próximos dias, no Tribunal Supremo e o jurista e deputado Leonel Gomes explicou que esse tipo de acção “é feita por um conjunto de pessoas, no caso médicos junto do Supremo Tribunal” para que o estado respeite os seus direitos neses caso o direito à greve.

O governo tem estado a negar os salários aos grevistas e isso é considerado pelos médicos como um atentado à própria constituição.

Adriano Manuel presidente do Sindicato dos Médicos diz que vai levar o estado angolano a tribunal porque neste momento o executivo adoptou medidas musculadas com ameaças aos médicos, como retirada dos ordenados e despedimentos e troca por outros sem experiência de trabalho.

"Nós vamos entrar com uma acção popular contra o estado angolano porque pensamos haver uma estratégia do governo, préviamente preparada e estruturada, estão a correr com os médicos dos hospitais, principalmente os mais experientes, trocando-os por outros recém formados, sem experiência absolutamente nenhuma, o que isto está provocar?”, interrogou

“Aumento das mortes nos hospitais, isto está directamente relacionado com a estratégia do executivo que partiu agora para atitudes altamente musculadas infelizmente", acrescentou.

Com a greve dos médicos os enfermeiros afirmam que é uma questão de horas, para que os profissionais de enfermagem se juntem aos médicos e pendurem as batas, caso o governo não resolva e de imediato, a greve dos médicos.

Os enfermeiros dizem que sem os médicos, a sua condição de trabalho agudiza-se e já não há motivação para continuar a trabalhar nas condições actuais.

"A greve dos enfermeiros poderá ser decretada a qualquer momento, caso o governo não volte a sentar-se com os médicos e resolverem a situação porque os enfermeiros já não suportam assistir pacientes a morrerem por incapacidade", disse Afonso Quileba do Sindicato de Enfermeiros que acrescentou que cada profissional de enfermagem hoje atende acima de 150 pacientes por dia, o que humanamente não é possível.

"É crítico, estamos sem qualquer motivação, para o exercício da profissão nestas condições actuais, podemos afirmar que somos os profissionais mais tristes da sociedade angolana", disse