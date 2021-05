Ferroviário de Maputo vence AS Douanes e espreita qualificação à segunda fase da BAL

O Ferroviário de Maputo venceu o AS Douane do Senegal por 88-74 em jogo da segunda jornada do Grupo C da Basketball África League, triunfo que acalenta a esperança de qualificação para a segunda fase da competição que decorre em Kigali, no Ruanda.

É que com esta vitória, os “locomotivas” da capital moçambicana passam a ocupar a segunda posição da tabela classificativa deste grupo.

Na partida desta quarta-feira a equipa orientada por Milagre Macome teve uma actuação irrepreensível, ao conseguir colocar-se em vantagem desde o primeiro quarto, que saiu com o resultado de 21-12.

Nos dez minutos seguintes, a equipa senegalesa conseguiu uma fantástica recuperação ao vencer com o parcial de 17-25, colocando o resultado em 38-37, um ponto de vantagem favorável à turma da Pérola do Índico, ao intervalo.

As prestações do quarteto de estrangeiros contratados para esta competição esteve em evidência nesta partida, sobretudo no terceiro quarto quando Álvaro Masa (espanhol, que foi a melhor unidade com 26 pontos, 9 ressaltos e 4 assistências), Myck Kabongo (congolês-canadense fez 20 pontos, 12 assistências e 3 ressaltos), Adjehi Baru (costa-marfinenense 13 pontos e 11 ressaltos) e Damarcus Holland (germano-americano 19 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências) conseguiram manter a bitola e assegurar que a turma “locomotiva” não perdesse o controlo do jogo, terminando a etapa em vantagem com o resultado de 62-55.

Apesar de a turma do AS Douanes procurar dar resposta através de uma defesa à todo campo, o Ferroviário de Maputo acabou por apresentar uma melhor eficiência nos lançamentos exteriores, conseguindo 40% (13/32 nos três pontos e 14/35 nos dois pontos), o que contribuiu para assegurar a preciosa e animadora vitória por 14 pontos de diferença, ou seja 88-74.

O campeão moçambicano volta a entrar em cena no próximo sábado devendo defrontar a turma do GS Petroliers da Argélia e uma vitória garante a qualificação para os quartos-de-final da prova para a qual se qualificam as primeiras duas classificadas de cada grupo e os dois melhores terceiros posicionados dos três grupos.