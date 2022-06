Localizados "restos humanos" onde Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram

A polícia brasileira localizou na quarta-feira "restos humanos" num local de escavação onde procuravam Dom Phillips e Bruno Araujo Pereira, disse o Ministro da Justiça brasileiro Anderson Torres nas redes sociais.



Phillips, um jornalista britânico, e Pereira, um especialista brasileiro em assuntos indígenas, estão desaparecidos no Vale do Javari, uma região remota da floresta tropical amazónica, desde 5 de Junho.

As autoridades brasileiras dizem que um dos homens suspeitos do desaparecimento de um jornalista britânico e de um especialista indígena brasileiro na floresta tropical amazónica confessou ter morto os dois



Segundo a polícia, Amarildo da Costa de Oliveira, apelidado de Pelado, disse aos agentes que utilizou uma arma de fogo para matar Dom Phillips e Bruno Pereira antes de enterrar os seus corpos.



E segundo o investigador federal Eduardo Alexandre Fontes, Pelado levou a polícia a um local onde recuperou os restos mortais humanos.



Torres disse que os restos mortais deverão ser identificados "dentro de dias" e serão devolvidos às suas famílias assim que as suas identidades forem confirmadas.

Phillips e Pereira estavam numa viagem de reportagem na área remota da selva perto da fronteira com o Peru e a Colômbia, onde reside o maior número de indígenas isolados do mundo.



A polícia disse domingo que as equipas de busca tinham encontrado os seus pertences num riacho perto do local onde foram vistos pela última vez.