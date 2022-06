Washington Fora d’Horas: Edgar Maciel descreve os últimos acontecimentos no Brasil depois do desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira

No media source currently available

*PGR de Portugal congela conta de Hailè Cruz escreve o Correio Angolense; *Polícia brasileira prende suspeito no desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira; *Cinco presos abatidos durante motim numa prisão em Moçambique; Notícias na VOA com ligação directa desde Washington DC as últimas da política, as melhores do entretenimento e desporto todos os dias informação ao vivo no nosso Facebook!