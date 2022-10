Ligação entre bancos e crises financeiras rende Nobel da Economia a três americanos

Os norte-americanos Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig ganharam o Nobel de Economia 2022 pelos estudos sobre bancos e sua relação com as crises financeiras.



"O trabalho pelo qual Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig estão a ser reconhecidos foi crucial para pesquisas subsequentes que melhoraram nossa compreensão sobre bancos, regulamentação bancária, crises bancárias e como as crises financeiras devem ser gerenciadas", informou a Real Academia de Ciências da Suécia, que reconheceu que os três melhoraram “significativamente a compreensão do papel dos bancos, particularmente durante crises financeiras, e também sobre como regular os mercados financeiros e por que evitar colapsos de bancos é vital para a economia”.

Também desenvolveram modelos teóricos que explicam por que os bancos existem, como seu papel na sociedade os torna vulneráveis a rumores sobre seu colapso iminente e como a sociedade pode diminuir essa vulnerabilidade.

Ben S. Bernanke foi presidente do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, de 2006 a 2014 e trabalha na The Brookings Institution, em Washington.



Douglas W. Diamond é professor de finanças, crise financeira e liquidez da Universidade de Chicago.

Philip H. Dybvig é professor de bancos e finanças na Universidade de Washington.

Este é o último prémio Nobel de 2022.

Os outros laureados foram:

Paz: Ales Bialiatski, Memorial (Rússia) da Rússia e Centro de Liberdades Civis (Ucrânia)

Literatura: Annie Ernaux

Química: Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless

Medicina: Svante Pääbo

Física: Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger

A cerimónia de entrega dos prémios acontece a 10 de Dezembro.