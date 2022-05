Legisladores dos EUA visitam Kyiv e encontram-se com Zelenskyy

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, e quatro congressistas democratas visitaram Kyiv no sábado e encontraram-se com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.



Pelosi disse a Zelenskyy que a visita visava agradecer à Ucrânia pela sua luta pela liberdade e que o compromisso dos EUA é estar lá para a Ucrânia até que a luta termine.

Com Pelosi estavam os representantes Adam Schiff da Califórnia, Jim McGovern de Massachusetts, Gregory Meeks de Nova Iorque e Jason Crow do Colorado.



Durante a visita, um ataque com mísseis russos no aeroporto de Odesa no sábado danificou a pista, tornando-a inútil, informaram militares ucranianos.

Uma testemunha disse à CNN que viu pelo menos um avião de combate sobre a cidade do sul; as explosões foram ouvidas logo após o ressoar das sirenes de ataque aéreo em toda a cidade.



Forças russas atacaram a região de Donbass, no leste da Ucrânia, no sábado, mas não conseguiram capturar três áreas-alvo, disseram militares ucranianos. As áreas-alvo foram Lyman em Donetsk e Sievierodonetsk e Popasna em Luhansk, disse o Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia na sua actualização diária.

Em outros lugares, a polícia ucraniana disse ter encontrado os corpos de três homens civis no distrito de Bucha, ao norte de Kyiv.

A polícia disse que os corpos estavam numa cova e as mãos das vítimas estavam amarradas, os seus olhos estavam cobertos e dois estavam amordaçados.

"Há vestígios de tortura nos cadáveres, bem como ferimentos de bala em várias partes do corpo", disse o chefe da polícia regional de Kyiv, Andriy Nebytov, em comunicado.

"As vítimas foram torturadas por um longo período de tempo; ferimentos de bala foram encontrados nas extremidades. Finalmente, cada um dos homens foi baleado na orelha."

Kyiv diz que mais de 1.000 corpos foram descobertos em Bucha ou nos arredores, onde alega abuso sistemático por soldados russos que ocupam a área.



O governador da região de Kursk, no oeste da Rússia, disse que vários projécteis foram disparados no sábado num posto de controle perto da sua fronteira na direcção da Ucrânia. Falando num vídeo postado no seu canal Telegram, o governador Roman Starovoit disse que não houve vítimas ou danos. A Reuters disse que não poderia verificar imediatamente a informação e não houve comentários imediatos da Ucrânia.



Evacuações, troca de prisioneiros



A Ucrânia disse que conseguiu evacuar 20 mulheres e crianças da siderúrgica Azovstal em Mariupol.



A CNN informou que imagens de satélite tiradas na sexta-feira mostram que quase todos os prédios da extensa siderúrgica foram destruídos por intensos bombardeios de artilharia, navios e ataques aéreos.

Ao norte, a Ucrânia evacuou mais pessoas no sábado na cidade oriental de Lyman, na região de Donetsk, onde pelo menos metade dos residentes fugiu dos bombardeios russos desde o início da guerra.



A Ucrânia realizou uma troca de prisioneiros com a Rússia no sábado, com sete soldados e sete civis voltando para casa, disse a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk num post online. Um dos soldados era uma mulher grávida de cinco meses, acrescentou. Ela não disse quantos russos foram transferidos.



Kherson



O Ministério da Defesa britânico disse no início do domingo que a Rússia está a tentar legitimar o seu controle de Kherson, no sul da Ucrânia, por meio da instalação de uma administração pró-Rússia.



Esse governo declarou "impossível" o retorno ao controle ucraniano da cidade e arredores e anunciou que o rublo russo será usado em Kherson a partir de domingo.



O ministério disse que o controle russo de Kherson e as suas ligações de transporte ajudará a sustentar os esforços da Rússia para avançar para o oeste e norte e melhorar o controle da Rússia sobre a Crimeia.



Afirmações russas



Em outros desenvolvimentos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, fez várias afirmações em duas entrevistas no sábado.



No início do dia, ele disse à TV Al Arabiya, de propriedade saudita, que não havia necessidade de ninguém ajudar a abrir corredores humanitários para fora das cidades sitiadas da Ucrânia.



Ele também acusou o Ocidente de ter "russofobia" e reclamou que o seu país nunca viveu um dia sem estar sujeito a sanções do ocidente.



Mais tarde, em entrevista à agência de notícias oficial da China Xinhua, Lavrov disse que o levantamento das sanções impostas à Rússia faz parte das negociações de paz com a Ucrânia.



"Actualmente, as delegações russa e ucraniana estão a discutir diariamente por videoconferência um rascunho de um possível tratado", disse Lavrov em comentários publicados no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia no sábado.



"A agenda das negociações inclui, entre outras coisas, as questões de desnazificação, o reconhecimento de novas realidades geopolíticas, o levantamento de sanções, o status da língua russa", disse Lavrov.



Mas o negociador ucraniano Mykhailo Podolyak negou que fosse esse o caso, dizendo que "a questão das sanções internacionais globais contra a Federação Russa não é discutida" nas negociações.



Além disso, acrescentou Podolyak, Lavrov não participou de uma única ronda de negociações e a Ucrânia não precisa de lições de "desnazificação" ou uso da língua russa daqueles que atacaram e ocuparam cidades e vilas ucranianas.



"Cabe a todos os nossos parceiros, juntamente com a Ucrânia, decidir quais decisões devem ser tomadas sobre sanções e quando", disse ele.