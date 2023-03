Lançada campanha de vacinação contra o vírus do papiloma humano para raparigas em idade escolar no Malawi

No media source currently available

A organização francesa Médicos Sem Fronteiras lançou a primeira campanha de vacinação contra o vírus do papiloma humano, conhecido como HPV, dirigida a raparigas no Malawi. O objectivo é reduzir o cancro do colo do útero no Malawi, que tem a segunda taxa de incidência mortal mais alta do mundo.