Líderes do G7 anunciam boicote ao ouro russo e 600 mil milhões para países em desenvolvimento

Os presidentes e chefes de Governo das sete maiores economias democráticas do mundo, Grupo dos Sete (G7), fizeram uma demonstração de união contra a invasão da Ucrânia e o Presidente russo Vladimir Putin, numa cimeira que iniciou neste domingo, 26, nos Alpes da Baviera, na Alemanha.

No encontro, os líderes dos Estados Unidos Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Japão e Itália debateram formas de minimizar o efeito da guerra no aumento dos custos globais de alimentos e energia.

Eles anunciaram uma iniciativa para competir com a Rota da Sede, na China.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, reuniram-se antes para conversas formais.

Na ocasião, Scholz disse que "a Alemanha e os EUA sempre agirão juntos quando se trata de questões de segurança da Ucrânia, e deixamos isso claro mais uma vez".

O Presidente americano anunciou que os países do grupo, a começar pelos Estados Unidos, vão impor um boicote ao ouro russo, a mais recente de uma série de sanções que os países ocidentais impuseram a Moscovo, na tentativa de a punir pela invasão da Ucrânia.

Além das discussões sobre os combates em andamento na Ucrânia, os líderes do G-7 anunciaram uma iniciativa no sector das infraestruturas no valor de 600 mil milhões de dólares para países em desenvolvimento, uma alternativa à Rota da Seda da China.

Os Estados Unidos vão assumir um terço do investimento.

O Presidente Joe Biden chamou a iniciativa de “um investimento que trará retorno para todos, incluindo o povo americano e o povo de todas as nossas nações”.

“Impulsionará todas as nossas economias e é uma oportunidade para nós compartilharmos a nossa visão positiva para o futuro e permitir que as comunidades ao redor do mundo se vejam, e vejam por si mesmas os benefícios concretos da parceria com as democracias”, sublinhou Biden.

Cimeira continua e protestos contra a NATO

Na segunda-feira realiza-se um encontro com a participação à distância, por via digital, do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, seguido de uma nova reunião do G7 dedicada aos temas do clima, energia e saúde.

Está ainda previsto outro encontro, por via remota, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, para debater os temas da segurança alimentar global e da igualdade de género.

Na terça-feira de manhã serão analisadas as relações multilaterais e a digitalização, antes da conferência de imprensa final dos líderes do G7 para apresentar as conclusões da cimeira.

No mesmo dia, 28, tem início em Madrid, na Espanha, uma cimeira da NATO, que terminará na quinta-feira, 30.

Neste domingo, milhares manifestaram-se contra a aliança militar ocidental.