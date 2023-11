Líderes árabes apelam a cessar-fogo em Gaza por entre ataques israelitas mortais

Num dia de diplomacia, o secretário dos EUA reuniu-se em Amã com os seus homólogos da Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egipto e Qatar, bem como com o secretário-geral do comité executivo da Organização de Libertação da Palestina e com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati.



O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman Safadi, disse aos jornalistas no sábado que, apesar de condenar os ataques do Hamas de 7 de outubro e de "ninguém no seu perfeito juízo" menosprezar a dor sentida por Israel nesse dia, não se pode permitir que a guerra em Gaza continue.



"Toda a região está a afundar-se num mar de ódio que irá definir as gerações vindouras", disse Safadi depois de se ter reunido com Blinken e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Shoukry.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Jordânia e do Egipto pediram um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas, mas Blinken disse que isso seria contraproducente. Ele indicou que poderia apoiar uma pausa para permitir a entrega de fornecimentos humanitários e a saída de civis de Gaza.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que isso só acontecerá se os reféns israelitas forem libertados.



"A nossa opinião atual é que um cessar-fogo deixaria o Hamas no seu lugar, capaz de se reagrupar e repetir o que fez a 7 de outubro", disse Blinken, referindo-se ao ataque do Hamas ao sul de Israel que desencadeou a última guerra em Gaza.



A próxima paragem de Blinken é a Turquia



No sábado, o Presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, afirmou que "queremos ver Gaza como uma região pacífica que faz parte de um Estado palestiniano independente, de acordo com as fronteiras de 1967, com integridade territorial e com Jerusalém Oriental como capital", segundo a emissora Haberturk e outros.



No sábado, Ancara disse que ia chamar de volta o seu embaixador em Israel. Israel chamou os seus enviados à Turquia no mês passado, depois de Erdogan ter descrito o Hamas como combatentes da liberdade e não considerar o grupo como uma organização terrorista, ao contrário dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e de outros países ocidentais.



O vice-chanceler alemão Robert Habeck disse num discurso em vídeo no sábado aos membros do seu partido, Os Verdes, que "basicamente, o Hamas deve ser destruído porque está a destruir o processo de paz no Médio Oriente". Habeck afirmou que "os palestinianos também têm direito ao seu próprio Estado", mas que o Hamas não tem interesse nessa solução.





Ataques aéreos israelitas



Os ataques israelitas arrasaram grandes áreas dos bairros do norte de Gaza. Cerca de 300.000 habitantes da zona estão abrigados em instalações da ONU, uma das quais foi atingida no sábado, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo dezenas de outras.



A escola de al-Fakhoura, no distrito de Jabalia, albergava milhares de refugiados quando foi atingida, disse à Reuters Juliette Touma, directora de comunicações da UNRWA.



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, diz que pelo menos 231 pessoas foram mortas no último dia, elevando o número de mortos para pelo menos 9.488 desde o início da guerra entre Israel e os militantes palestinianos.



O braço armado da fação militante palestiniana Hamas disse no sábado que mais de 60 reféns estavam desaparecidos depois de os ataques aéreos israelitas terem atingido Gaza.



Abu Ubaida, o porta-voz das Brigadas Izz ad-Din al Qassam, disse no canal Telegram do Hamas que 23 corpos dos 60 reféns israelitas desaparecidos estavam presos sob os escombros.



A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a declaração.



Protestos



No sábado, manifestantes reuniram-se em frente à residência de Netanyahu, expressando a sua fúria pelo ataque de 7 de outubro perpetrado por homens armados do Hamas. Agitando bandeiras israelitas e gritando "Prisão já!", uma multidão de centenas de pessoas empurrou as barreiras policiais à volta da sua residência em Jerusalém.



O protesto coincidiu com uma sondagem que mostra que mais de três quartos dos israelitas consideram que Netanyahu deve demitir-se. Até à data, Netanyahu não reconheceu a sua responsabilidade pessoal no atentado em que morreram mais de 1.400 pessoas e pelo menos 240 foram feitas reféns.



Manifestantes pró-palestinianos organizaram protestos em Londres, Berlim, Paris, Ancara, Istambul e Washington no sábado para apelar a um cessar-fogo em Gaza e para castigar Israel depois de os seus militares terem intensificado os ataques contra o Hamas que mataram milhares de civis palestinianos.



Nos Estados Unidos, a deputada Rashida Tlaib, a primeira mulher palestiniana-americana a servir no Congresso, acusou o Presidente Joe Biden de apoiar "o genocídio do povo palestino" e alertou para as repercussões nas eleições do próximo ano.



Num vídeo publicado na plataforma de comunicação social X na sexta-feira, a congressista democrata do Michigan reiterou os seus apelos a Biden para que apoie um cessar-fogo.



A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os seus comentários.



Morte e fome



Na sitiada Faixa de Gaza, Israel abriu uma janela de três horas para os palestinianos se deslocarem para sul, mas poucos ou nenhuns o fizeram.



Os palestinianos afirmam que a ajuda humanitária que chega através da passagem de Rafah, no sul do país, não consegue dar resposta às necessidades da população.



Um número crescente de padarias também deixou de funcionar devido à escassez de combustível e de água, bem como aos danos provocados pelos ataques aéreos.



Wael Abu Omar, porta-voz da travessia de Rafah, disse que nos últimos dias os camiões continham muito mais sacos para cadáveres do que comida enlatada. Afirmou que os biscoitos recentemente entregues tinham expirado e não eram comestíveis.



Lynn Hastings, um alto funcionário da ONU baseado em Jerusalém, disse que estava ciente dos relatos de alimentos vencidos, mas não podia confirmar de forma independente que eram os carregamentos de alimentos do Programa Alimentar Mundial.



O PAM advertiu que a insegurança alimentar generalizada em Gaza estava a tornar-se rapidamente uma crise.



"Existe uma ameaça real de subnutrição e de pessoas que passam fome", disse Alia Zaki, porta-voz do PAM. "Há alguns alimentos que ainda estão disponíveis, mas as pessoas não os conseguem alcançar. A situação é catastrófica".



Cerca de 1.100 pessoas deixaram a Faixa de Gaza através da passagem de Rafah desde quarta-feira, ao abrigo de um aparente acordo entre os Estados Unidos, o Egipto, Israel e o Qatar, que serve de mediador com o Hamas.