Líder norte-coreano reafirma a construção de armas

O líder norte-coreano Kim Jong Un duplicou a sua acumulação de armas face ao que descreveu como um ambiente de segurança agravante, enquanto governos estrangeiros monitorizam os sinais de uma possível iminente explosão de testes nucleares norte-coreanos.



Os comentários de Kim durante uma importante conferência política de três dias que terminou na sexta-feira não incluíram qualquer crítica directa aos Estados Unidos ou à rival Coreia do Sul, com quem tem um prolongado impasse na diplomacia nuclear.

Kim defendeu o seu desenvolvimento acelerado de armas como um exercício legítimo dos direitos soberanos à autodefesa e definiu outras "tarefas militantes" a serem prosseguidas pelas suas forças armadas e cientistas militares, de acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, gerida pelo Estado.

O relatório de sábado não mencionava quaisquer objectivos ou planos específicos relativamente à actividade de testes, incluindo a detonação de um dispositivo nuclear.

A reunião plenária do Comité Central do Partido dos Trabalhadores no poder, também analisou os principais assuntos do Estado, incluindo os esforços para abrandar um surto de COVID-19 que o Norte reconheceu pela primeira vez no mês passado e os progressos nos objectivos económicos que Kim está desesperado por manter vivos, no meio de restrições reforçadas do vírus.