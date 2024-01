Líder da oposição sul-coreana em cuidados intensivos depois de ter sido esfaqueado

O presidente do Partido Democrática (PD) da Correia do Sul continua nos cuidados intensivos num hospital de Seul, depois de ter sido esfaqueado no pescoço por um homem não identificado durante uma visita à cidade portuária de Busan, no sudeste do país.

"Os danos à veia jugular interna foram confirmados", disse Kwon Chil-seung, membro do PD, acrescentando que Lee Jae-Myung está, no entanto, a reagir bem depois de ter sido submetido a uma cirurgia de emergência.

A polícia, que estava no local do ataque, prendeu imediatamente o suspeito, apontado como tendo entre 60 e 70 anos.

No momento, ele usava uma coroa de papel com o nome de Lee impresso.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que, segundo a polícia de Busan, o suspeito confessou ter tentado matar Lee e agora será acusado de tentativa de homicídio.

Lee Jae-Myung perdeu as eleições presidenciais de 2022 para o atual Chefe de Estado, o conservador Yoon Suk-yeol, por uma margem estreita.

Ele é conhecido pelo seu estilo franco.