O treinador da selecção de França Didier Deschamps decidiu não substituir o lugar do avançado Karim Benzema que foi forçado a deixar a selecção por lesão.

Benzema que se tinha lesionado ao serviço do Real Madrid treinou pela primeira vez no Sábado mas foi forçado a abandonar o treino com uma lesão na coxa e testes revelaram que não poderá participar no Mundial.

Deschamps disse não haver necessidade de substitior Benzema porque o seu grupo tem “qualidade” e êm tudo o que fazem, dentro e fora do campo estão unidos”.

Benzema foi o segundo jogador francês a juntar-se à lista de lesionados em menos de uma semana depois do avançado Christopher Nkunku se ter magoado numa sessão de treinos tendo sido substituido por Randal Kolo Muani.

Já anteriormente os meio campistas Paul Pogba e N´golo Kante nãopuedram ser escolhidos devido a lesões.

Benzema que venceu recentemente a Bola de Ouro jogou pela França no campeoanto do mundo de 2014 mas não fez parte da selecção que venceu o mundial em 2018 devido a um escândalo alegada chantagem contra um outro jogador francês.

Na época pssada marcou 44 golos ao serviço do Real Madrid em 46 jogos

A França inicia o campeonato na Terça-feira contra a Austrália e irão depois jogar contra a Tunísia e Dinamarca no grupo D

Lukaku ausente nso dois primeiros jogos da Bélgica

Entretanto foi anunciado que o avançado belga Romelu Lukaku não deverá participar nos dois primeiros jogos da Belgica devido a uma lesão muscular.

Nos últimos quatro meses Lukaku jogou apenas duas vezes com substituto pelo seu clube e segundo fotnes da selecção não deerá jogar os dois primeiros jogos da Bélgica contra o Canadá e Marrocos no Grupo F, podeno eventualmente ser chamado a jogar contra a Croácia.

A Bélgica ocupa o segundo lugar nos rankings da FIFA.