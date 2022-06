José Eduardo dos Santos nos cuidados intensivos, escreve jornal português

O antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que está em Barcelona desde 2019, foi internado nos cuidados intensivos de um hospital da cidade espanhola, de acordo com o Jornal de Negócios.

Há muito que a saúde do ex-Chefe de Estado angolano tem sido motivo de preocupação da sua família, bem como dos bastidores políticos de Luanda.

Depois de deixar a Presidência, José Eduardo dos Santos ficou dois anos e cinco meses na Espanha, de onde regressou a Luanda no ano passado.



No início do mês de Março deste ano (2022), ele voltou a Barcelona alegadamente por motivos de saúde.



Desde então, várias informações circularam em Luanda sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos. Na altura (em Março) Bento dos Santos “Kangamba”, uma figura próxima da família Santos, afirmava que o estado de saúde do Presidente era bom.

Segundo o Jornal de Negócios, e sem avançar mais detalhes, o estado do Presidente é "muito grave".

Outros meios de comunicação portugueses citam o Jornal de Negócios.

José Eduardo dos Santos completa em Agosto 80 anos de idade e dirigiu Angola durante 38 anos.