José Eduardo dos Santos "encontra-se estável", diz fonte familiar

O antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, continua internado nos cuidados intensivos de um hospital em Barcelona, Espanha, mas "estável, graças a Deus", confirmou à VOA nesta sexta-feira, 24, uma fonte familiar, que pediu para não ser citada.



"Felizmente o quadro estabilizou durante a noite" acrescentou a mesma fonte sem dar mais detalhes.

Entretanto, hoje, o Presidente João Lourenço informou na página da Presidência no Facebook ter falado com a esposa de Santos.

"Na sequência das informações sobre a deterioração do estado de saúde do ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos, o Presidente João Lourenço manteve hoje uma conversa telefónica com a senhora Ana Paula dos Santos em gesto de solidariedade", lê-se na página, sem mais detalhes.

Ontem, o Jornal de Negócios, de Portugal, informou que Santos tinha sido internado numa unidade hospitalar na cidade espanhola onde se encontra desde que deixou a Presidência.



Há muito que a saúde do ex-Chefe de Estado angolano tem sido motivo de preocupação da sua família, bem como dos bastidores políticos de Luanda.



No ano passado, ele regressou a Luanda, mas no início do mês de Março deste ano ele voltou a Barcelona alegadamente por motivos de saúde.

Desde então, várias informações circularam em Luanda sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos.

Na altura do seu regresso, o general Bento dos Santos “Kangamba”, uma figura próxima da família Santos, afirmava que o estado de saúde do antigo Presidente era bom.