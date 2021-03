Jornalista guineense Adão Ramalho espancado na Guiné-Bissau

O jornalista da Rádio Capital FM, na Guiné-Bissau Adão Ramalho foi alvo de uma tentativa de sequestro, que resultou em agressão enquanto fazia o seu trabalho na cobertura do regresso ao país do presidente do PAIGC e antigo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira.

Testemunhas dizem que Ramalho foi retirad, à força da viatura onde seguia por parte de um grupo de homens armados em frente à sede do PAIGC, aquando da chegada do Simões Pereira.

“O acto não se consumou porque houve a pronta intervenção da população que estava no local e de homens de segurança do líder do PAIGC”, refere uma outra testemunha, que pedo anonimato por medo de represálias.

Fontes diversas indicam que os homens que espancaram Adão Ramalho estão ligados à segurança da Presidência da República “que tinham vindo ameaçar o jornalista nos últimos tempos”, devido ao seu programa matinal “1ª Hora” na Rádio Capital FM.

O ataque a Ramalho acontece três dias de outro jornalista, António Aly Silva, ter sido raptado, espancado e deixado praticamente desmaiado numa das ruas de Bissau.

Em entrevista à VOA, Aly Silva, que é editor do blog Ditadura de Consenso, acusou o Presidente da República de ser o responsável pelo sequestro e espancamento dele por ser "a única pessoa que o liga a ameaçar".

Na quinta-feira, 11, Úmaro Sissoco Embaló refutou a acusação e disse que “quem for insultado pelo Aly que o leve à polícia, ao Ministério Público, agora ninguém tem o direito de o espancar da forma como foi espancado".

Embaló prometeu que "nenhum cidadão vai ser espancado daqui para a frente”.

Adão Ramalho colaborou durante algum tempo com a VOA a partir de Bissau.