Joe Biden sobre retirada do Afeganistão: "Não cometerei os erros do passado"

Num discurso na televisão a nível nacional, na segunda-feira na Casa Branca, Biden disse que a missão dos EUA no Afeganistão "nunca deveria ser a construção da nação" e disse que a ameaça terrorista que levou as forças militares dos EUA para o país se alargou muito para além do Afeganistão para outras nações.

Ele reconheceu que as vitórias dos Talibãs em todo o Afeganistão ocorreram "mais rapidamente do que esperávamos".

No entanto, disse Biden, é errado odenar às tropas americanas que se envolvam em mais combates quando as tropas do Afeganistão não estavam dispostas a fazê-lo.

"Se alguma coisa", disse ele, "os desenvolvimentos da semana passada reforçam" a sua decisão de retirar tropas do Afeganistão. Não cometerei os erros do passado. Erros de ficar e de combater indefinidamente um conflito que não é do interesse nacional dos Estados Unidos"

Biden regressou à Casa Branca de Camp David na segunda-feira, um dia depois do Presidente afegão Ashraf Ghani ter fugido do Afeganistão quando os combatentes talibãs chegaram à capital afegã, Cabul.

Biden tem defendido consistentemente a sua decisão de retirar todas as tropas americanas do país até 31 de Agosto.

"Mais um ano, ou mais cinco anos, de presença militar dos EUA não teria feito diferença se os militares afegãos não pudessem ou não quisessem defender o seu próprio país", disse Biden numa declaração no sábado. "E uma presença americana sem fim no meio do conflito civil num outro país não era aceitável para mim".

As forças norte-americanas estão no Afeganistão há quase 20 anos, abrangendo as administrações de quatro presidentes dos EUA. Biden anunciou em Abril que todas as forças norte-americanas regressariam do Afeganistão até ao final de Agosto, rejeitando uma recomendação do Pentágono para que os EUA mantivessem uma pequena força no país.

Biden disse na altura que não passaria a responsabilidade de trazer as tropas americanas de volta para casa a um quinto presidente.

Os Talibãs intensificaram os ataques no Afeganistão desde o início de Maio, quando os aliados dos EUA e da NATO começaram a retirar do país as últimas tropas que ainda ali restavam. Uma recente ofensiva talibã permitiu que o grupo fizesse ganhos territoriais alargados em pouco mais de uma semana, culminando com o colapso do governo afegão.

Europa procura posição unificada

Olharem com consternação para o rápido colapso de duas décadas de uma campanha ocidental liderada pelos EUA no Afeganistão, os líderes europeus dizem que irão pressionar no sentido de uma abordagem internacional unificada para lidar com um governo talibã .

O Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson falou com o Presidente francês Emmanuel Macron na segunda-feira, sublinhando a necessidade de uma abordagem unificada para reconhecer qualquer futuro governo afegão e prevenir uma crise humanitária e de refugiados.

Mas os dirigentes do Reino Unido e da Europa ainda não se pronunciaram deforma determinada sobre o Afeganistão, e as suas mãos estão de muitas maneiras atadas.

Têm pouca influência sobre os Talibãs, e estão profundamente relutantes em criticar publicamente a decisão de retirada dos Estados Unidos ou em comentar os seus próprios papéis na intervenção falhada.

Os países da NATO tiveram pouca escolha senão retirar as cerca de 7.000 forças não americanas do Afeganistão, depois do Presidente Joe Biden ter anunciado, em Abril, que estava a pôr fim ao envolvimento dos EUA na guerra até Setembro, 20 anos após os ataques de 11 de Setembro de 2001.

O Secretário-Geral da NATO Jens Stoltenberg disse na semana passada que os Talibãs "precisam de compreender que não serão reconhecidos pela comunidade internacional se tomarem o país pela força". O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, também alertou que o grupo militante enfrentaria "isolamento" e "falta de apoio internacional".

Terça-feira, Borrell deverá presidir a uma reunião de emergência dos ministros dos negócios estrangeiros da UE para discutir o Afeganistão, enquanto os enviados da NATO também irão realizar conversações.

Entretanto, o enviado da Rússia para o Afeganistão disse que Moscovo decidirá se reconhece o novo governo talibã com base na sua conduta.