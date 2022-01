Joe Biden e Abiy Ahmed discutem formas de acelerar um cessar-fogo negociado na Etiópia

O Presidente americano Joe Biden conversou por telefone com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, sobre o conflito naquele país entre o exército federal e a Frente de Libertação do Povo do Tigray e como promover a paz e a reconciliação.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 10, a Casa Branca informou que Biden elogiou o primeiro-ministro “pela recente libertação de vários prisioneiros políticos” e ambos “discutiram formas de acelerar o diálogo em direcção a um cessar-fogo negociado, a urgência em melhorar o acesso da ajuda humanitário a toda a Etiópia e a necessidade de abordar as preocupações em matéria dedireitos humanos”.

O Presidente americano, ainda segundo a nota, “expressou preocupação de que as hostilidades em andamento, incluindo os recentes ataques aéreos, continuem a causar vítimas e sofrimentos civis, e reafirmou o compromisso dos EUA de trabalhar ao lado da União Africana e parceiros regionais para ajudar os etíopes a resolver pacificamente o conflito”.

Ambos os líderes destacaram a importância das relações entre Washington e Addis Abeba e o potencial para fortalecer a cooperação numa série de questões, bem como “a necessidade de progressos concretos para resolver o conflito”.

Os Estados Unidos têm condenado as acções de todas as partes no conflito e tentado mediar a crise, o que levou Washington a destacar um diplomata sénior para servir de mediador nessa guerra, que se alastra há mais de um ano e que deixoiu milhares de mortos e deslocados.