Joe Biden constata crise migratória na fronteira com o México

O Presidente dos Estados Unidos vai à cidade de El Paso, no Estado do Texas, neste domingo, 8, constatar em primeira mão a crise dos migrantes ao longo da fronteira com o México.

A visita ocorre poucos dias depois de anunciar que cubanos, nicaraguenses, haitianos e venezuelanos serão deportados para o México se entrassem nos EUA ilegalmente, uma expansão do chamado Título 42, um dispositivo legal que permiteao Governo impedir pessoas de entrar no país devido à pandemia.

El Paso é uma das cidades dos Estados Unidos na fronteira com o México, que recebe diariamente milhares de migrantes.

Theresa Cardinal Brown, conselheira do Instituto George W. Bush, com sede em Dallas, disse ao El Paso Times que o número crescente de migrantes na cidade é “uma crise humanitária, uma crise política, uma crise processual, uma crise do Governo local e um crise internacional".

No final da tarde deste domingo, Joe Biden viaja para a Cidade do México, onde se reúne na segunda e terça-feiras com o Presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, e o primeiro-minsitro do Canadá Justin Trudeau.