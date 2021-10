Regresso de José Eduardo dos Santos é bom, disse João Lourenço

O Presidente angolano deu nota positiva ao regresso do antigo Chefe de Estado José Eduardo dos Santos ao país.

"O facto dele ter voltado é bom para toda a gente, não apenas para a nossa relação, mas bom para o país, bom para o partido", afirmou João Lourenço em entrevista ao jornal inglês Financial Times.

No entanto, ele não deu mais detalhes, nem avançou qualquer resultado da reunião que mantiveram após a chegada de Santos, a 14 de Setembro.

O antigo Presidente foi recebido no aeroporto pelo Protocolo do Estado, mas sem a presença de nenhum membro do Governo ou dirigente do MPLA, do qual ele é presidente emérito.

Nem Santos, nem os seus filhos pronunciaram-se sobre o regresso a Luanda.