João Lourenço visita Cabinda esta quinta-feira

Apesar de não ter sido tornado publica está mais que assegurada a deslocação do presidente da república esta quinta-feira à Cabinda, que deveria ter visitado em Agosto de 2021.

Cabinda vive nos últimos dias um ritmo frenético de construção de obras públicas, destacando-se a edificação de passeios nas principais avenidas da cidade.

João Lourenço tem agendado um encontro com várias entidades, nomeadamente religiosas, tradicionais e da sociedade civil, com o destaque para o aguardado encontro com o Bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chissengueti, conotado por ser crítico ao regime.

O prelado é censurado pelo regime por ter usado uma parábola para minimizar a inteligência do Chefe de Estado Angola.

Num áudio amplamente divulgado nas redes sociais e que a Voz de América teve acesso Dom Belmiro referiu-se que "a cabeça do pobre é a nossa mesma, estamos mal. Você não tem emprego para os próprios filhos e filhas, mas fica a chamar assessores de todas as partes."

“Quando a sua cabeça só tem 140 kilobytes não vale a pena ser dirigente”, referiu o bispo do enclave que deve ser recebido, em princípio, esta quinta-feira, no palácio do governo.

Durante a sua visita que se presume de três dias a Cabinda, João Lourenço vai inaugurar dois catamarãs que ligarão Cabinda ao Soyo, Província do Zaire e a estação de tratamento de águas de Sassa-zau.

A deslocação do chefe do estado angolano a Província mais ao norte de Angola, contempla para sábado uma actividade política e partidário, no estádio municipal do Tafe, onde prevê realizar um acto de massas.

João Lourenço visita Cabinda num momento em que o movimento separatista FLEC tem reivindicado a realização de vários ataques no norte da Província.

Em algumas zonas da cidade de Cabinda segundo um documento tornado publico pela administração municipal de Cabinda que a VOA teve acesso, foi interdita a circulação de pessoas e foi igualmente encerrada toda a actividade comercial.