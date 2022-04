FLEC reivindica ataques em Cabinda

Frente para a Libertação do Estado de Cabinda, reivindicou nesta segunda-feira dois ataques armados no município de Belize que, segundo disse, resultaram na morte de 16 pessoas entre civis e militares.

Em entrevista à Voz de América, o comandante da região militar de Belize, das forças da FLEC-FAC, tenente general Gelson Fernandes Nkasu, confirmou dois ataques nas aldeias de Kissungo e Tando Massele, cerca de 150 quilómetros a norte da cidade de Cabinda e acusu as Forças armadas Angolanas de exercerem acções contra civis indefesos.

Nkasu disse haver operações militares em toda a província pelo que a a FLEC , aconselha as empresas estrangeiras a suspenderem todas as suas actividades em Cabinda.

Contactos para negociações

O Comandante da frente militar norte daquele movimeto separatista revelou entretanto, existirem contactos exploratórios para o diálogo com Angola envolvendo entidades dos serviços de inteligência angolanos

Disse contudo que apesar desses contactos a FLEC não vai negociar com agentes da segurança do estado querendo sim a participaçao de representantes do govenro angolano e de todos os movimentos de Cabinda fora do territ’orio angolano e com a presença de observadores internacionais

A VOA tentou ouvir sem sucessos as autoridades militares e o governo da província de Cabinda.