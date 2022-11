João Lourenço marca cimeira sobre crise RDC-Ruanda para dia 21 em Luanda

O Presidente angolano pretende ver aprovado um plano de açção da paz na República Democrática do Congo (RDC) e o restabelecimento das boas relações entre Kinshasa e Kigali, numa cimeira a realizar-se no dia 21 em Luanda.

Em nota, o secretariado de imprensa do Palácio Presidencial informou nesta terça-feira, 15, que João Lourenço convidou para a cimeira os seus homólogos do Ruanda, da RDC e do Burundi, bem como o antigo Presidente do Quénia Uhuru Kenyatha, que também tem procurado mediar a crise entre Kinshassa e Kigali.

A nota da Presidência angolana não dá mais detalhes, entretanto, na sua página no Facebook diz que ontem Lourenço recebeu o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da RDC, Christophe Lutundula, que foi portador de uma mensagem do Presidente da RDC, cujo conteúdo não foi revelado.

Por agora, desconhece-se se Paul Kagamé, do Ruanda, Félix Tshisekedi, da RDC, e Évariste Ndayishimiye, do Burundi, bem como Uhuru Kenyatta confirmaram a presença.

João Lourenço foi escolhido pela União Africana, na sua qualidade de Presidente em exercício da Conferência dos Grandes Lagos, para mediar a crise entre a RDC e o Ruanda, que se intensificou nos últimos meses com muitos ataques dos rebeldes M23, que Kinshassa diz terem o apoio de Kigali, e a expulsão do embaixador ruandês da RDC.

O Ruanda refuta tais acusações.

Na semana passada, o Chefe de Estado angolano foi a Kigali encontrar-se com Paul Kagame depois de manter uma conversa telefónica com Tshisekedi.

Antes, o ministro das Relações Exteriores Tete António deslocou-se àqueles dois países e em Luanda reuniram-se os chefes dos serviços de inteligência e os chefes da diplomacia de Angola, RDC e Ruanda.