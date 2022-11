João Lourenço em Kigali para mediar crise com Kinshasa

O Presidente angolano viaja nesta sexta-feira, 11, para a capital do Ruanda, onde vai se reunir com o seu homólogo Paul Kagame, em mais uma tentativa de mediar a crise entre o Governo de Kigali e o da República Democrática do Congo (RDC).

A informação foi avançada pela Presidência angolana, que reiterou os esforços de João Lourenço para aliviar a tensão entre os dois países vizinhos, que atingiu o seu ponto alto com a expulsão pela RDC do embaixador do Ruanda em Kinshasa.

No sábado, 5, Luanda acocolheu uma reunião tripartida entre os chefes da diplomacia da RDC, do Ruanda e de Angola e também dos serviços de Inteligência.

Na terça-feira, 7, e segundo a Presidência angolana, Lourenço falou por telefone com o seu homologo congolês, Félix Tshisekedi.

Observadores em Luanda admitem que a ida de João Lourenço a Kigali visa assgurar para o mais breve possível um encontro entre Félix Tshisekedi e Paul Kagame.

O Governo da RDC tem acusado o Ruanda de apoiar os rebeldes M23 que aumentaram os seus ataques no país, o que Kigali tem negado.