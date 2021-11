João Lourenço exonera governador do Cuando Cubango

O Presidente angolano exonerou nesta terça-feira, 23, o governador da província do Cuando Cubango, Júlio Bessa, e em substituição nomeou José Martins.

Bessa tinha sido alvo de muitas críticas, inclusive de militantes do partido no poder, e foi o único governador e primeiro secretário provincial do MPLA a não ser reconduzido no cargo.

A informação foi avançada pela Casa Civil de Presidência da República.

A 4 de Novembro, a VOA noticiou que o secretariado do Bureau Político do MPLA suspendeu todas as movimentações políticas que visavam a recondução do actual governador do Cuando Cubango, Júlio Bessa, ao cargo de primeiro secretário do partido.

A decisão resultou de uma recomendação do grupo de acompanhamento do partido naquela província “que entendeu conveniente não reconduzir Júlio Bessa”.

Em causa, segundo fontes do MPLA, o facto de a Procuradoria-Geral da República ter anunciado, em Setembro, a abertura de um inquérito para apurar a autenticidade de uma dívida avaliada em 627 milhões de dólares a favor de uma empresa até então “desconhecida” na província.

No passado fim-de-semana, a estrutura do MPLA naquela província escolheu José Martins, na cidade de Menongue, primeiro secretário em substituição de Júlio Bessa.

Martins foi agora nomeado governador do Cuando Cubango.