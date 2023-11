Javier Milei ganha eleição na Argentina e diz que país começa a mudar hoje

O ultradireitista Javier Milei foi eleito neste domingo, 19, Presidente da Argentina e, nas suas primeiras declarações, considerou que a situação no país é “crítica” e prometeu fazer mudanças “drásticas”.

Com 97,6% dos votos apurados na segunda volta das Presidenciais, Milei obteve 55,8% dos votos, contra 44,2 por cento do ministro da Economia. Jorge Massa.



"A situação da Argentina é crítica. As mudanças que nosso país precisa são drásticas. Não há espaço para gradualismo, nem espaço para medidas mornas", disse Milei a apoiantes que gritavam "presidente, presidente" e "liberdade, liberdade" quando o populista de direita subiu ao palco.

Ele acrescentou que “a reconstrução da Argentina começa hoje”.



No seu primeiro discurso como Presidente eleito, Milei enviou uma mensagem ao Governo cessante, dizendo que o país é da sua “responsabilidade até o final do mandato”, a 10 de Dezembro.



Massa, do partido peronista no poder, aceitou a derrota e felicitou Milei, que se considera anarcocapitalista e que tem atraído comparações frequentes com o ex-Presidente dos EUA, Donald Trump.

Com a vitória de Milei, o país irá virar-se para a direita com um Presidente que começou como locutor de televisão e que atacou o que chamou de "casta política".



Javier Milei propôs reduzir o tamanho do Estado e controlar a inflação.



“Este é um triunfo que se deve menos a Milei e às suas peculiaridades e particularidades e mais à exigência de mudança”, disse Lucas Romero, chefe da Synopsis, uma empresa de consultoria política local, acrescentando que “o que se expressa nas urnas é o cansaço, o cansaço, o voto de protesto da maioria dos argentinos”.



As promessas de Milei tiveram grande impacto principalmente junto dos jovens, cansados da luta pela sobrevivência, num país onde a inflação chegou aos 140 por cento.

O Presidente

Economista de formação, Javier Milei se apresenta como sendo um adversário da classe política tradicional que diz querer combater.



Sem grandes projeções anteriores,trabalhaou num banco e numa empresa que administrava aposentadorias e pensões.

Depois foi economista-chefe da Fundação Acordar, ligada ao peronista e ex-candidato à Presidência Daniel Scioli.



Professor universitário, Milei só se tornou mais conhecido do público argentino ao passar a ser convidado para falar em programas de rádio e, especialmente, de televisão.



Com um discurso "contra tudo e contra todos", venceu em 2021 a sua primeira eleição para o cargo de deputado federal pelo partido A Liberdade Avança, fundado por ele naquele.