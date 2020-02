Japão proibe navio com milhares de passageiros por recear infecção do coronavírus

O primeiro ministro japonês Shinzo Abe proibiu que um navio cruzeiro com duas mil pessoas a bordo atraque num porto do país por receios que possa haver passageiros contaminados com o coronavírus.

Um outro navio cruzeiro com 3.7000 passageiros a bordo está ancorado ao largo do japão por um perido de quarentena de 14 dias.

A bordo deste navio já foram detectados 64 casos.

Um outro navio com 3.600 passageiros a bordo está agora ancorado ao largo de Hong Kong depois de três casos terem sido detectados a bordo