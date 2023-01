Jair Bolsonaro pede visto de seis meses nos Estados Unidos

O antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro apresentou um pedido de visto de visitante de seis meses para permanecer nos EUA, o que indica que ele não tem intenção, por agora, de regressar ao Brasil, onde várias investigações foram abertas contra ele e seu anterior Executivo.

A notícia foi avançada em primeira mão pelo jornal The Financial Times, que citou o advogado de Bolsonaro, Felipe Alexandre.

Contactado pela Associated Press (AP), o escritório de advocacia AG Immigration, confirmou o pedido.



O antigo Chefe de Estado deixou o Brasil a 30 de Dezembro, dois antes da posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o derrotou nas eleições de Outubro.

Desde então, Bolsonaro instalou-se em Orlando, na Flórida.

Neste momento, as autoridades investigam se ele desempenhou algum papel na incitação do ataque à Praça dos Três Poderes, em Brasília, por milhares de apoiantes seus.

Nesta segunda-feira, 30, o juiz do Supremo Tribunal de Justiça, Luiz Roberto Barroso, autorizou a abertura de uma investigação sobre a possível prática dos crimes de genocídio de indígenas e de desobediência de decisões judiciais por parte de autoridades do Governo Jair Bolsonaro.



Recorde-se que, pela primeira vez na sua carreira política de mais de três décadas como legislador e depois Presidente, ele não tem qualquer protecção legal especial que exige que ele seja julgado apenas pelo Supremo Tribunal de Justiça.



Fontes bem informadas, embora sem confirmação oficial, apontam que Jair Bolsonaro entrou nos EUA com um visto A-1, reservado a Chefes de Estado em exercício.

Caso se confirme, ele teria 30 dias a partir do final de seu mandato presidencial para deixar os EUA ou ajustar o seu estatuto legal junto do Departamento de Segurança Interna.

O filho do antigo Presidente, o senador Flávio Bolsonaro, disse a repórteres num evento neste fim de semana não saber quando o pai voltaria ao Brasil.

"Pode ser amanhã, pode ser daqui a seis meses. Ele pode nunca mais voltar. Não sei. Ele está a relaxar", disse Bolsonaro.

Entretanto, questionado se Jair Bolsonaro entrou com algum pedido de documentação ou ajuda com processos de visto, o Ministério das Relações Exteriores no Brasil encaminhou a AP às autoridades americanas.

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA remeteram a também a AP ao Departamento de Estado, que repetidamente se recusou a comentar as perguntas sobre o tipo de visto de Bolsonaro no país.

C/AP