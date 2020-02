Já é conhecido o briefing da visita de Mike Pompeo a Angola

O Secretário de Estado americano Mike Pompeo desloca-se a Angola no próximo dia 17.

Pompeo vai avistar-se como Presidente João Lourenço e com o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, “para reafirmar o apoio dos Estados Unidos aos esforços anti-corrupção e democratização”.

Um oficial do Departamento de Estado, que respondeu a questões de jornalistas sobre a visita de Pompeo, na segunda-feira, 10 de fevereiro, disse que a "China em África é um dos principais temas e houve várias discussões sobre isso. Com essa viagem ainda mais, o secretário estará realmente a promover o envolvimento dos EUA com esses países africanos e porque os EUA são um parceiro fenomenal para África".

O oficial disse ainda que os EUA querem felicitar o Presidente Lourenço pelas suas reformas económicas e políticas, os seus esforços anticorrupção "extremamente fortes e a sua liderança regional muito forte".

“Se as pessoas se lembram de quando Tshisekedi foi eleito presidente do Congo, RDC, a sua primeira viagem foi ao Presidente Lourenço em Angola, e o Presidente Lourenço acabou de realizar algumas conquistas notáveis”.

O mesmo oficial disse também que os EUA querem “expandir nossos laços económicos com Angola. Angola oferece uma promessa tremenda em várias áreas e, novamente, como todos sabem, para o escritório de África, o nosso objetivo número um é aumentar drasticamente o comércio e o investimento nos EUA, e é para isso que estamos lá”.