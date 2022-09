Italianos votam em eleição que pode levar extrema-direita ao poder

Os italianos votaram domingo, 25 de setembro, numa eleição que poderá mover a política do país fortemente para a direita durante um período crítico para a Europa, com a guerra na Ucrânia a disparar as contas de energia e a testar a determinação do ocidente de se manter unido contra a agressão russa.



As urnas abriram às 7 da manhã (hora local) e, ao meio-dia, a afluência às urnas foi igual ou ligeiramente inferior à da mesma altura durante as últimas eleições gerais italianas em 2018. A contagem dos votos deverá começar pouco depois das assembleias de voto encerrarem, às 23 horas (hora local), com projecções baseadas em resultados parciais a chegar no início da manhã de segunda-feira.



A publicação das sondagens de opinião foi proibida nas duas semanas que antecederam as eleições, mas as sondagens anteriores mostraram a líder de extrema-direita Giorgia Meloni e o seu partido Irmãos de Itália, com as suas raízes neo-fascistas, como mais popular.

Isto sugere que os italianos estavam prontos a votar no seu primeiro governo de extrema-direita no poder desde a Segunda Guerra Mundial. A seguir, as tendências de voto apontavam para o anterior primeiro-ministro Enrico Letta e o seu Partido Democrático de centro-esquerda.



Meloni faz parte de uma aliança de direita com o líder da Liga Anti-Migrantes Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, o três vezes primeiro-ministro que dirige o partido Forza Italia que ele criou há três décadas. A complexa lei eleitoral italiana recompensa as coligações de campanha, o que significa que os Democratas estão em desvantagem, uma vez que não conseguiram assegurar uma aliança igualmente ampla com populistas e centristas de esquerda.



Se Meloni se tornar primeira-ministra, será a primeira mulher em Itália a ocupar o cargo. Mas a criação de um governo de coligação viável poderá levar semanas.



Cerca de 51 milhões de italianos podem votar nestas eleições. No entanto, os inquiridores previram que a afluência às urnas poderia ser ainda inferior ao recorde de 73% nas últimas eleições gerais de 2018.

Dizem que apesar das muitas crises da Europa, muitos eleitores sentem-se alienados da política, uma vez que a Itália teve três governos de coligação desde as últimas eleições - cada um liderado por alguém que não se tinha candidatado a um cargo.