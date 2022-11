Itália: 8 mortos em deslizamento de terra

As autoridades italianas dizem que oito pessoas na ilha de Ischia morreram num deslizamento de terra causado por fortes chuvas.



Uma onda de lama em Casamicciola Terme, uma das seis cidades da ilha, engoliu pelo menos uma casa e varreu vários carros para o mar.



Dois ocupantes de um dos carros terão sido resgatados.



Relatos anteriores diziam que 13 pessoas estavam desaparecidas, incluindo um recém-nascido.



As autoridades pediram aos residentes que vivem nas outras cidades da ilha, mas que não foram afectados pelo deslizamento de terras, que ficassem em casa para não dificultar a operação de salvamento.



Ischia é uma ilha vulcânica no Mar Tirreno, e fica a cerca de 30 quilómetros de Nápoles, a maior cidade mais próxima.



Os trabalhadores de emergência de Nápoles foram enviados para a ilha, mas as condições meteorológicas estão a dificultar o acesso à ilha.



Em 2017, um terramoto em Casamicciola Terme matou duas pessoas.