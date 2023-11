Israel e Hamas acordam troca de reféns por prisioneiros

Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo de quatro dias e uma troca dos reféns sequestrados em Israel por prisioneiros palestinianos



O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aprovou o acordo após uma reunião que durou quase toda a noite, na qual ele disse aos ministros reticentes que esta era uma "decisão difícil, mas é uma decisão certa".



Um porta-voz do Governo disse à AFP que, segundo o acordo, pelo menos 50 reféns israelitas e estrangeiros serão libertados – mulheres e crianças – em troca de uma “calmaria” de quatro dias nas operações militares.



O Hamas divulgou um comunicado saudando o "acordo humanitário", que disse resultará na libertação de 150 palestinianos das prisões israelitas..



A trégua oferece aos residentes de Gaza a perspetiva de uma pausa desesperadamente desejada, embora breve, após quase sete semanas de guerra total.



Fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, outro grupo radical, haviam dito anteriormente à AFP que a trégua incluiria um cessar-fogo completo no terreno e uma pausa nas operações aéreas israelitas sobre o sul de Gaza.



A aprovação do gabinete israelita foi um dos últimos obstáculos à entrada em vigor do acordo.



O Qatar ajudou a mediar as negociações.



C/AFP